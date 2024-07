Proton lancia strumento AI per scrivere e-mail migliori

Proton, noto per le sue soluzioni attente alla privacy, ha introdotto un nuovo strumento denominato Proton Scribe, pensato per aiutare gli utenti a scrivere le email più importanti. Questo assistente di scrittura AI si integra perfettamente con Proton Mail, offrendo una gamma di funzionalità avanzate per la composizione e la modifica dei messaggi.

A differenza di molti dei suoi principali concorrenti, come Gemini for Workspace e Microsoft 365 Copilot, che si integrano nelle rispettive suite di produttività, Proton Scribe si distingue per la sua attenzione alla privacy. Mentre altre aziende spesso nascondono il modo in cui utilizzano prompt, voci e allegati per addestrare i loro modelli di AI, Proton si impegna a garantire la massima sicurezza dei dati degli utenti.

La privacy prima di tutto

In un momento in cui i lavoratori e i consumatori sono sempre più preoccupati per la gestione sicura e responsabile dei loro dati sensibili, il nuovo strumento di Proton vuole essere una soluzione rassicurante. L’azienda promette di non utilizzare mai i dati provenienti dalle caselle di posta degli utenti, grazie alla crittografia end-to-end standard che rende impossibile l’accesso ai dati personali.

Inoltre, Proton ha sottolineato che il nuovo tool è costruito internamente, senza affidarsi a terze parti come OpenAI o Google. Questa scelta rafforza ulteriormente l’impegno dell’azienda verso la privacy e la sicurezza dei dati.

Elaborazione locale per una maggiore sicurezza

Una delle caratteristiche distintive dello strumento AI di Proton è l’impostazione AI on-device, che sfrutta modelli efficienti per eseguire tutta l’elaborazione a livello locale. Ciò significa che nessun dato lascia il dispositivo dell’utente, consentendo di sfruttare l’AI senza compromettere la propria privacy.

Il fondatore di Proton, Andy Yen, ha spiegato che la decisione di creare Proton Scribe nasce dalla consapevolezza che i clienti utilizzano comunque gli strumenti di AI, indipendentemente da chi li abbia sviluppati. Offrire uno tool sicuro di Proton serve quindi a migliorare la privacy e la sicurezza degli utenti.

Disponibilità e prezzi di Proton Scribe

Il tool AI per le email di Proton sarà disponibile come componente aggiuntivo al prezzo di 2,99 dollari al mese per i clienti di Mail Essentials, Mail Professional e Proton Business Suite. Gli abbonati Visionary e Lifetime, invece, avranno accesso gratuito a questa innovativa soluzione.