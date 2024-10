Proton VPN per Apple TV: streaming senza restrizioni

La software house svizzera ha annunciato la disponibilità di Proton VPN per Apple TV. Gli utenti che sottoscrivono l’abbonamento possono sfruttare l’app per accedere alla versione locale dei servizi di streaming da qualunque paese (ad esempio quando si trovano momentaneamente all’estero). Da metà agosto è possibile utilizzare l’estensione gratuita per Chrome e Firefox (con alcune limitazioni).

Streaming sicuro con Proton VPN

Proton VPN era già disponibile per Windows, macOS, Linux, Android TV, Fire TV Stick, Android, iOS, iPadOS, ChromeOS, Chrome e Firefox. La software house ha ora aggiunto il supporto per Apple TV, una delle funzionalità più richieste dalla community. Per usare l’app è necessario sottoscrivere l’abbonamento Plus (attualmente è possibile sfruttare uno sconto del 70% sul piano di 24 mesi).

L’interfaccia dell’app è stata progettata per schermi di grandi dimensioni. L’utente può interagire con il telecomando della Apple TV o altri telecomandi compatibili. Ovviamente è possibile accedere agli oltre 8.500 server in 112 paesi. Proton VPN garantisce la massima privacy e sicurezza. Gli ISP non possono monitorare l’attività di streaming e rilevare la reale posizione geografica.

La software house svizzera ha creato una pagina con le istruzioni da seguire per accedere a numerosi servizi di streaming. Scegliendo un server Plus è possibile accedere dall’estero al catalogo del paese in cui è stato sottoscritto l’abbonamento, aggirando quindi le restrizioni geografiche.

La versione per Apple TV deve essere scaricata da App Store, ma il login deve essere effettuato tramite browser su un altro dispositivo, inserendo username, password e il codice mostrato sulla Apple TV.