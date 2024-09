Prova a vincere 4 mesi gratis di DAZN Standard con Eni Plenitude

Eni Plenitude, la divisione retail di Eni che offre soluzioni energetiche, ha lanciato la promozione “Sport per tutti”, dedicata a privati e micro-imprese. Con questa iniziativa, è possibile vincere fino a 4 mesi gratuiti di DAZN Standard. L’iniziativa è valida fino a oggi lunedì 30 settembre, data entro la quale i partecipanti dovranno avere un contratto attivo per la fornitura di gas o energia elettrica con Plenitude o acquistare uno dei loro prodotti per la casa, come caldaie, climatizzatori o wallbox per auto elettriche. Il regolamento specifica che ogni partecipante può aderire al concorso una volta al giorno durante l’intero periodo promozionale.

Eni Plenitude: come attivare i 4 mesi gratis di DAZN

Con DAZN hai la possibilità di vedere tutta la Serie A Enilive, la Liga spagnola e molti altri sport, come la Serie A e l’Eurolega di basket e i match degli slam di tennis sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2. Ma come attivare DAZN gratis per ben 4 mesi con l’iniziativa di Plenitude? Devi:

Attivare una fornitura di gas o energia elettrica con Plenitude o acquistare un prodotto Plenitude come caldaie, climatizzatori o wallbox;

Iscriverti al programma fedeltà “Insieme” di Plenitude;

di Plenitude; Accedere all’app Eni Plenitude e fare login;

Cliccare sul banner della promozione nella schermata principale;

Completare i passaggi indicati nella pagina del concorso;

Scoprire subito se si è tra i vincitori dei 4 mesi gratuiti di DAZN Standard.

Per maggiori informazioni e partecipare, visita la pagina ufficiale del programma fedeltà “Insieme” di Eni Plenitude.