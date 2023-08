Prova conto Tot per 30 giorni gratuitamente

Per i liberi professionisti e le imprese, Tot offre una soluzione innovativa dotata di un conto aziendale con IBAN italiano e una serie di strumenti utili per semplificare la gestione delle risorse finanziarie.

Inoltre, i servizi di Tot includono i bonifici SEPA, SDD, pagoPA e RiBa, tutti inclusi nel canone.

Puoi optare per due versioni di conto: Essential, che costa 7 euro al mese IVA esclusa, e Professional, che costa 15 euro al mese IVA esclusa.

Ma la grande novità attuale è che puoi provare il conto gratuitamente per 30 giorni. Clicca sul link qui sotto e attiva la prova gratuita.

Conto aziendale Tot, da oggi in prova gratuita per 30 giorni

Se usi Tot, puoi effettuare bonifici SEPA in Italia e in Europa, con la possibilità di trasferire singoli importi fino a 250.000 euro senza la necessità di recarti in una filiale fisica della banca.

Nel pacchetto è inclusa una carta di credito aziendale Visa Business, che ti consente di effettuare acquisti sia online che in negozio senza pagare commissioni, in quanto sono già incluse nel canone mensile.

Questa carta offre versatilità di utilizzo, in quanto può essere utilizzata in varie modalità tra cui quella tradizionale, contactless e virtuale.

La carta è già abilitata per i servizi di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay, ed è anche compatibile con altri servizi di pagamento come PayPal, Amazon Pay e Klarna.

Con la piattaforma Tot puoi pagare le tasse utilizzando in autonomia i modelli F24 Semplificato, Ordinario e Accise.

In alternativa, puoi delegare il compito interamente al tuo commercialista tramite la delega I24. I collegamenti alla piattaforma Entratel o Fisconline rendono questo processo ancora più fluido e senza problemi.

Utilizzando la piattaforma integrata pagoPA, Tot è in grado di agevolare il pagamento di tasse, utenze, canoni, bolli e qualsiasi altra forma di pagamento a enti pubblici, sia locali che centrali, nonché a istituzioni educative come scuole e università, e strutture mediche come gli ospedali.

Ciò avviene con la massima comodità e senza costi extra. Con i pagamenti pagoPA già inclusi in tutti i piani, è anche possibile programmarli fino a 90 giorni prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.