PS5 su Amazon, ma con invito: come funziona

Ancora oggi, nonostante siano trascorsi ormai quasi due anni dal lancio, PS5 è introvabile. La responsabilità è da attribuire in gran parte alla crisi dei chip che ne ha fortemente rallentato i ritmi di produzione. Per dirla tutta, lo stesso vale per la concorrente Xbox Series X di Microsoft. Ora però, finalmente, le cose stanno per cambiare: non si sarà più costretti a correr dietro ai Drop organizzati dagli store online per acquistare la console net-gen di casa Sony. Questa settimana la piattaforma è infatti stata messa in vendita su Amazon. Non la si può però inserire subito nel carrello, serve un invito. Come funziona?

Come funzionano gli inviti di Amazon per la PS5

Va subito specificato che bisogna avere pazienza. La prima cosa da fare è visitare la scheda del prodotto, premere il pulsante “Richiedi invito” e poi incrociare le dita.

Si entra così in una sorta di lista. Il sistema è quello già sperimentato da Amazon in altri paesi a partire dai mesi scorsi. Non è possibile sapere se si riceverà l’invito né con quali tempistiche. L’e-commerce comunica solamente che la selezione avverrà sulla base di diversi fattori: non è specificato quali siano, ma con tutta probabilità è previsto un filtro per i bot oltre all’analisi di criteri come la cronologia degli acquisti e la data di iscrizione.

L’iniziativa riguarda il bundle che include la console PlayStation 5 Standard Edition, un joypad e il gioco Horizon Forbidden West, proposto al prezzo di 559,99 euro.

La speranza è quella di poter presto disporre di abbastanza unità da poter soddisfare tutti coloro che desiderano acquistare la console next-gen di Sony. Per il momento è possibile chiedere l’invito su Amazon, sarà comunque possibile rinunciare in seguito.

Chi avrà la fortuna di essere selezionato riceverà un link via email per finalizzare l’ordine. Disporrà poi di 72 ore di tempo per farlo, prima che l’opportunità sia concessa a un altro cliente.

