QAnon: aumento dei post su X del 1.283% in un anno

I giornalisti di NewsGuard hanno rilevato un aumento esponenziale dei contenuti di QAnon su X tra maggio 2023 e maggio 2024. Il social network di Elon Musk ha “amplificato” hashtag e slogan dei noti complottisti di estrema destra. La Commissione europea ha avviato un’indagine su X per valutare proprio le misure implementate per limitare la disinformazione.

Poca moderazione su X

Utilizzando il suo tool di analisi, NewsGuard ha rilevato un aumento del 1.283% dei contenuti attributi a QAnon. Le frasi del gruppo, tra cui The Great Awakening, WWG1WGA (Where We Go One, We Go All) e QSentMe, erano citate circa 81.100 volte a maggio 2023. Il loro numero ha superato 1,12 milioni a maggio 2024.

Il dato evidenzia chiaramente la scarsa moderazione su X. Elon Musk ha praticamente smantellato il team che si verifica il rispetto delle regole, affidandosi quasi unicamente alle note della collettività, ovvero alla verifica delle fonti effettuata dagli stessi utenti della piattaforma.

Prima del cambio di proprietà, Twitter aveva avviato una “pulizia generale” (come su Facebook), rimuovendo i tweet associati a QAnon, disattivando i suggerimenti e sospendendo permanentemente gli account. Elon Musk ha tuttavia riattivato gli account di molti sostenitori di QAnon, tra cui quelli di @dom_lucre (oltre 1,3 milioni di follower) e @PunishDem1776 (oltre 290.000 follower).

NewsGuard ha citato alcuni post molto condivisi che fanno riferimento a teorie cospirazioniste di QAnon. Uno di essi riguarda il famoso Pizzagate, in base al quale celebrity e funzionari di alto rango sarebbero coinvolti in un traffico internazionale di bambini. Le riunioni verrebbero organizzate nella pizzeria Comet Ping Pong a Washington (che ha subito anche un attentato a fine 2016).

Un altro sostenitore di QAnon ha scritto che, durante l’eclissi solare dell’8 aprile, doveva aprirsi un portale interdimensionale. Infine, NewsGuard cita come esempio un post relativo ad un presunto video nel dark web, in cui si vede Hillary Clinton che tortura una ragazza. Ovviamente è tutto falso. Purtroppo, la poca moderazione su X può avere conseguenze anche nel mondo reale e sulle persone facilmente manipolabili.