Qonto e SumUp: con il conto lettore POS in offerta

Una delle più grandi comodità legate ai conti digitali è quella di poterli collegare ai lettori POS. In questo modo è possibile realizzare un sistema sicuro, solido e pratico per gestire la cassa della propria attività commerciale.

Detto ciò però, non è semplice trovare due servizi che si completino perfettamente. Costi nascosti, commissioni elevate o procedure burocratiche macchinose, possono rendere la vita dell’esercente un vero inferno.

Proprio per dare una mano a chi non riesce a trovare due servizi compatibili, Qonto e SumUp hanno deciso di avviare una collaborazione più che apprezzabile.

Stiamo parlando di una sinergia tra un conto online tra i più conosciuti e un servizio che si occupa di sistemi di pagamento digitale. A livello pratico dunque, aprendo un account su Qonto è possibile ottenere il lettore POS SumUp Air a condizioni molto vantaggiose.

Con Qonto e SumUp un lettore POS a soli 14 euro e zero canone

I clienti di Qonto, siano essi appena iscritti o essendo presenti sulla piattaforma da tempo, possono richiedere il POS SumUp Air con un prezzo d’acquisto di soli 14 euro.

Lo stesso dispositivo può essere abbinato anche a una stampante, con 3G di traffico dati inclusi, per un prezzo di 109 euro. L’assenza di un canone rappresenta un’attrattiva non da poco, così come le commissioni dell’1,95% sulle vendite, rappresentano altre attrattive da tenere in considerazione.

L’assenza di burocrazia è un altro vantaggio: basta creare un profilo e, una volta ricevuto il lettore, è possibile cominciare a utilizzarlo senza problemi di sorta. Anche l’assenza di vincoli, grazie al contratto che offre libertà di manovra, risulta un punto in favore del POS SumUp Air.

Insomma: tenendo presente della qualità complessiva di questo servizio e di quanto proposto da Qonto, questi due servizi sembrano la soluzione ideale per qualunque commerciante debba adattare il suo business ai pagamenti digitali.

Per ulteriori informazioni, consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale di Qonto che illustra la relativa offerta.

