Qonto, un servizio che rende più semplice la gestione contabile

Ormai la fatturazione elettronica è entrata a far parte della gestione contabile di molte attività, comprese le partite IVA che applicano il regime forfettario con compensi e ricavi superiori a 25.000 euro.

Qonto ha messo loro a disposizione un’unica soluzione a favore di imprese e commercialisti. Per soluzione unica si intende un conto business e un software di fatturazione elettronica per tenere sotto controllo le movimentazioni contabili e finanziarie.

Il servizio offre un sistema di abbinamento automatico mediante il quale è possibile abbinare la fattura alla corrispondente transazione.

Gestione contabile con Qonto: fatturazione con abbinamento automatico

La gestione contabile non va presa alla leggera in quanto la documentazione va gestita in modo ordinato visto l’aggiornamento continuo.

Il servizio di fatturazione elettronica di Qonto rende tutto più semplice grazie al sistema di abbinamento automatico, dove ogni fattura viene collegata alla transazione corrispondente usando i seguenti parametri:

importo;

causale;

numero di fattura.

Nel caso in cui le fatture e le movimentazioni bancarie non sono supportate dal collegamento automatico, è possibile farlo manualmente, scegliendo anche di pagare con le transazioni esterne al conto Qonto.

La documentazione centralizzata rende più semplice l’attività di rendicontazione da parte dei commercialisti, molto spesso alle prese col recupero dei giustificativi.

Grazie al sistema escogitato da Qonto, la creazione e l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SDL) avviene in pochi clic.

Una volta aperto il conto Qonto in questa pagina, tutte le fatture rimangono memorizzate all’interno del conto stesso.

In questo modo si avrà in qualsiasi momento una panoramica totale e aggiornata sul loro status.

Una volta superata la data di scadenza, l’azienda può inviare il sollecito immediato di pagamento tramite il conto.

Questo sistema è stato pensato da Qonto per aiutare liberi professionisti e PMI a gestire non soltanto la fatturazione elettronica, ma anche l’operatività bancaria. In questo modo risparmieranno tempo, che potranno usare per altre attività.

