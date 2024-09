Qualcomm annuncia lo Snapdragon 6 Gen 3

In attesa di svelare il nuovo processore per Copilot+ PC all’IFA di Berlino, Qualcomm ha aggiunto un altro chip per smartphone al suo ampio catalogo, ma senza particolari proclami. Si tratta dello Snapdragon 6 Gen 3, un modello di fascia medio-bassa che offre prestazioni comprese tra lo Snapdragon 6s Gen 3 e lo Snapdragon 7s Gen 3.

Snapdragon 6 Gen 3: specifiche complete

Come avvenuto per la serie 7, Qualcomm ha saltato la seconda generazione, quindi il confronto prestazionale deve essere fatto con lo Snapdragon 6 Gen 1 annunciato esattamente due anni fa. Lo Snapdragon 6 Gen 3 viene realizzato da Samsung con tecnologia di processo a 4 nanometri.

Il SoC integra una CPU octa core in configurazione 4+4, quindi ci sono 4 Kryo Performance (frequenza massima di 2,4 GHz) basati su Arm Cortex-A78 e 4 Kryo Efficiency (frequenza massima di 1,8 GHz) basati su Arm Cortex-A55. Qualcomm promette un incremento di prestazioni fino al 20% rispetto allo Snapdragon 6 Gen 1.

La GPU è Adreno 710, della quale non sono noti numero di core e frequenza massima. In questo caso, il miglioramento prestazionale supera il 30%. La NPU Hexagon offre prestazioni fino al 20% superiori nell’esecuzione dei calcoli IA. Il modem 5G raggiunge una velocità massima in download di 2,9 Gbps.

Il SoC integra inoltre tre ISP (Image Signal Processor) Spectra in grado di gestire fotocamere con sensori fino a 200 megapixel. Lo Snapdragon 6 Gen 3 supporta schermi con risoluzione massima full HD+ a 120 Hz, fino a 12 GB di RAM LPDDR5-3200 o LPDDR4x-2100, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Galileo, storage UFS 3.1 e USB Type-C.

Qualcomm non ha comunicato quando sarà disponibile, ma i primi smartphone dovrebbero arrivare sul mercato nel quarto trimestre.