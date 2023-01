Quale VPN scegliere per proteggere la connessione e la propria privacy

Utilizzare una VPN consente di proteggere la connessione andando a massimizzare la propria privacy online. Attualmente, scegliere una nuova VPN è piuttosto facile in quanto in rete ci sono diversi servizi completi ed in grado di garantire un elevato standard di sicurezza. È opportuno, in ogni caso, soffermarsi ad analizzare quelli che sono i requisiti principali che una VPN deve soddisfare per garantire un servizio completo.

Un esempio calzante di una buona VPN da attivare oggi è CyberGhost. Questa VPN offre un servizio completo ad un prezzo di appena 2,19 euro al mese, optando per il piano biennale che prevede uno sconto dell’82%. L’offerta proposta da CyberGhost prevede la garanzia “soddisfatti o rimborsati” attivabile entro i primi 45 giorni dalla sottoscrizione. Maggiori dettagli sono disponibili al link qui di sotto.

Quale VPN scegliere per connettersi in sicurezza?

La scelta della VPN passa per l’analisi di alcuni elementi. Una buona VPN deve:

garantire la crittografia dei dati della connessione per proteggere le informazioni trasmesse e ricevute dall’utente

della connessione per proteggere le informazioni trasmesse e ricevute dall’utente garantire una politica “no log” eliminando qualsiasi forma di tracciamento e, quindi, rendendo la connessione davvero privata

eliminando qualsiasi forma di tracciamento e, quindi, rendendo la connessione davvero privata poter contare su di un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per consentire di aggirare eventuali limiti geografici fissati dai servizi web a cui si vuole accedere

Da notare, inoltre, che una buona VPN deve presentare una connessione illimitata, sia per quanto riguarda l’assenza di limiti di banda che di traffico dati.

Perché scegliere CyberGhost come nuova VPN

CyberGhost, in questo momento, è la scelta giusta per attivare una nuova VPN e garantire una connessione in sicurezza. Il servizio soddisfa tutti i criteri elencati in precedenza andando, inoltre, ad offrire un accesso multi–utente (con la possibilità di utilizzo di 7 dispositivi in contemporanea) e multi–piattaforma (con applicazioni disponibili per tutti i principali sistemi operativi).

Con l’offerta del momento è possibile attivare CyberGhost al prezzo scontato di 2,19 euro al mese scegliendo il piano biennale che include 2 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta prevede la fatturazione anticipata (per una spesa complessiva di 56 euro circa) e la garanzia “soddisfatti o rimborsati" da attivare entro 45 giorni dalla sottoscrizione.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

