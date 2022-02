Ecco le criptovalute che continueranno a dominare il mercato

A molti non è ancora chiaro cosa vogliano fare le criptovalute in merito a quotazione e trend futuri. Dopo un inizio anno al ribasso, attualmente Bitcoin gode di buona pace grazie ai 42.598 dollari raggiunti nelle 24 ore (al momento della scrittura). Niente male anche Ethereum che segna un +2,05% grazie ai suoi 3.071 dollari di quotazione (al momento della scrittura). Una ripresa quindi del trend positivo che aveva caratterizzato il 2021. Ma quali saranno le crypto pronte per una massiccia acquisizione? Scopriamo insieme quali saranno, secondo Bloomberg, le criptovalute che continueranno a dominare il mercato. Meglio prendere nota, potrebbero essere un’idea di investimento su Bitpanda che ha più di 1.000 asset disponibili nella sua piattaforma.

Bitcoin, Ethereum e Stablecoin saranno le criptovalute dominanti

Stando alle analisi pubblicate recentemente dagli analisti di Bloomberg nel Crypto Outlook di febbraio 2022, sono tre le criptovalute che domineranno il mercato per tutto il 2022:

, grazie alla sua offerta limitata di 21 milioni è al primo posto. Assistendo a una riduzione dell’offerta unita a una crescente domanda di mercato vedremo la regina delle crypto mantenere una posizione ai vertici del mercato nonostante le numerose criptovalute nascenti; Ethereum , grazie al suo ampio ecosistema che, tra i vari vantaggi, supporta anche il mercato degli NFT nel metaverso segue la regina delle crypto. Inoltre, anche la recente ascesa nella quotazione promette bene sostenendo un mercato rialzista e un sentiment positivo;

, grazie al suo ampio ecosistema che, tra i vari vantaggi, supporta anche il mercato degli NFT nel metaverso segue la regina delle crypto. Inoltre, anche la recente ascesa nella quotazione promette bene sostenendo un mercato rialzista e un sentiment positivo; Stablecoin ancorate al dollaro continueranno a crescere assumendo sempre di più una posizione dominante subito dopo le prime due per capitalizzazione. Questo grazie alla loro estrema facilità con cui gli utenti possono effettuare pagamenti in dollari.

Ecco cosa hanno dichiarato gli analisti di Bloomberg proprio in merito a queste criptovalute che continueranno a restare in prima linea nel mercato degli asset digitali:

Bitcoin, Ethereum e Stablecoin rappresentano circa il 70% della capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute. L’eliminazione degli eccessi del 2021 potrebbe continuare, ma ci aspettiamo che la capitalizzazione di mercato di questi tre sostenitori continui a salire.

Insomma, Bloomberg Intelligence vede un futuro importante per Bitcoin che, prossimamente, potrebbe raggiungere i 100.000 dollari di quotazione. Un buon spunto per decidere su quali criptovalute investire con Bitpanda, l’exchange unico che offre una soluzione semplice e intuitiva.

