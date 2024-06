Quali sono i benefici di un'azienda che utilizza un password manager?

Ti trovi seduto davanti al PC nel tuo ufficio aziendale e non ricordi una delle tante password per accedere al sito web di uno dei tanti fornitori per ordinare la merce che ti occorre. Un problema non soltanto tuo. Anzi, c’è di peggio. Gli impiegati delle aziende spesso usano password tipo “Password123” o “123456789” per accedere a tutti gli account aziendali. Un problema serio. Fortunatamente, le imprese hanno capito che ci sono dei vantaggi a usare un password manager.

Uno tra tutti è la sicurezza aziendale, ormai diventata fondamentale considerano le continue minacce che mettono a repentaglio tutti i dati più importanti. Molte aziende si sono rivolte a NordPass, che mette al sicuro ogni credenziale d’accesso con protocolli di crittografia.

Le password vengono generate automaticamente, riducendo al minimo la possibilità di trovare combinazioni ovvie e ripetitive che i cyber-criminali adorano tanto.

Password manager: tutti gli altri benefici per le aziende

Utilizzare un software del genere su scala aziendale non solo migliora la sicurezza interna, ma semplifica anche la vita dei dipendenti. Non dovranno più chiamare disperati il reparto IT ogni volta che dimenticano una password. Un paio di clic e voilà, tutto viene recuperato.

Parlando di NordPass, il software è stato sviluppato dagli stessi esperti di sicurezza che stanno dietro a NordVPN. Attualmente viene applicato lo sconto del 60% sul piano biennale, più 3 mesi extra gratis. Praticamente un investimento per la tranquillità digitale che non svuoterà il portafoglio: 30 euro invece degli abituali 80. Un password manager, quindi, efficace ed economico. Vale la pena provarlo.