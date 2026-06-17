Quanti umani ci sono sulla Terra? Gli scienziati potrebbero aver sbagliato tutto

Finora abbiamo creduto che l’attuale popolazione mondiale si collocasse intorno agli 8,2 miliardi di persone. Tuttavia, secondo un recente studio, i calcoli potrebbero essere ampiamente sottostimati, soprattutto pensando alle aree rurali. Quindi, quanti umani ci sono davvero sulla Terra? Una domanda a cui molti che hanno saputo di questa ricerca vogliono dare risposta.

Josias Láng-Ritter, ricercatore post-dottorato presso l’Università Aalto in Finlandia e autore principale dello studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, ha dichiarato che gli abitanti del nostro pianeta supererebbero di tanto gli 8,2 miliardi sostenuti dalla maggior parte delle stime.

Lo stesso Láng-Ritter, in occasione di un comunicato stampa, ha affermato: “Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che la popolazione effettiva residente nelle aree rurali è molto più elevata di quanto indichino i dati sulla popolazione globale: a seconda del set di dati, la popolazione rurale è stata sottostimata tra il 53% e l’84% nel periodo studiato“.

“I risultati sono notevoli, poiché questi set di dati sono stati utilizzati in migliaia di studi e supportano ampiamente i processi decisionali, eppure la loro accuratezza non è stata valutata sistematicamente“, ha aggiunto. Si tratta di percentuali elevate che cambierebbero davvero tutto. In altre parole, secondo quanto dichiarato da questo ricercatore, dovremmo ricominciare a contare da 1.

Perché gli umani sulla Terra sarebbero molti di più

Lo studio secondo il quale gli umani sulla Terra sarebbero molti di più si fonda su dei perché interessanti. Láng-Ritter ha spiegato: “Quando si costruiscono dighe, vaste aree vengono allagate e le persone devono essere trasferite, la popolazione trasferita viene solitamente conteggiata con precisione perché le società che gestiscono le dighe risarciscono le persone colpite“.

Questo cosa c’entra con la stima degli abitanti della Terra? Il ricercatore ha quindi aggiunto: “A differenza dei set di dati globali sulla popolazione, queste valutazioni di impatto locale forniscono conteggi completi della popolazione sul campo, non distorti dai confini amministrativi. Abbiamo poi combinato questi dati con informazioni spaziali provenienti da immagini satellitari”.

C’è anche chi non è d’accordo con questa ricerca. Tra questi Stuart Gietel-Basten, dell’Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong. Il professore ha dichiarato: “Se davvero stiamo sottostimando la popolazione di un numero così elevato, si tratterebbe di una notizia clamorosa che contraddice anni di migliaia di altri set di dati“.