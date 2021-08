Quanto tempo passi in riunione? Te lo dice Calendar

Quanto tempo passi in riunione? Porsi la domanda è giusto sia per meglio calibrare la propria dieta professionale, sia come gesto di rispetto nei confronti della propria azienda. Il tempo è denaro e le riunioni sono un costo tanto invisibile quanto tangibile: che siano un valore sprecato o un investimento fondamentale, sta ad ogni singola realtà deciderlo, ma che sia necessario misurare per poi valutare è una pre-condizione necessaria. Ecco perché Google WorkSpace ha voluto integrare questa funzione: per consentire di pesare il tempo passato in riunione, farci su una riflessione e capire come meglio organizzare i prossimi appuntamenti.

Time Insights

La novità di Workspace è inclusa in Calendar e prende il nome di “Time Insights“, una vera e propria analisi di come si passa il tempo durante le giornate per avere una fotografia puntuale di ciò che si produce e realizza nel tempo di attività lavorativa. Quante ore lavori? Quante di queste le passi in riunione? Chi incontri e per quanto tempo?

Una nota importante: queste informazioni sono al servizio del singolo lavoratore e non dell'azienda: questo evita di trasformare Time Insights in un antipatico strumento di monitoraggio, rendendolo invece una leva di libertà e di analisi per rendere sempre migliore la propria organizzazione professionale. Ognuno ha tuttavia la possibilità di condividere le proprie statistiche. La funzione è attivata di default, ma il rollout completo su tutte le utenze sarà completato soltanto entro la metà di settembre.

Per vedere le statistiche derivate dal proprio Calendar sarà sufficiente selezionare l'apposito menu disponibile sulla sidebar sinistra dell'interfaccia desktop.