Questi quattro caratteri mandano in crash iPhone e iPad

Sono sufficiente quattro caratteri per mandare in crash gli iPhone e gli iPad. A segnalarlo è stato, questa settimana, un ricercatore, condividendo la sequenza in un post pubblicato su un server Mastodon. Eccola (chi la vuole digitare, lo faccia a suo rischio e pericolo).

“”::

iPhone e iPad in crash con quattro caratteri

Da verifiche eseguite, questa particolare combinazione risulta in grado di compromettere il corretto funzionamento di SpringBoard. Si tratta dell’applicazione che si occupa di gestire la composizione della schermata principale sui dispositivi Apple, innescando di conseguenza il malfunzionamento e portando al blocco anomalo.

Il bug si manifesta effettuando uno swipe laterale fino a raggiungere l’elenco delle applicazioni installate e digitando i quattro caratteri nel campo di ricerca, oppure facendone il copia-incolla (cosa che sconsigliamo).

Al momento, Apple non ha rilasciato alcun commento in merito. È comunque lecito attendersi l’arrivo di una patch correttiva. Il problema sembra interessare solo i dispositivi della mela morsicata, non quelli basati su altri sistemi operativi.

Alcuni hanno segnalato che sono sufficienti i primi tre caratteri della sequenza ( “”: ), seguiti da qualsiasi altra lettera, numero o simbolo per innescare il bug.

Il ricercatore Ryan Stortz ha riferito alla redazione di TechCrunch che non si tratta di un problema relativo alla sicurezza. Non dovrebbe dunque poter essere sfruttato da malintenzionati per compromettere i dispositivi o i dati degli utenti.

Non è la prima volta per i dispositivi Apple

Non possono che tornare alla mente situazioni simili già documentate in passato. Correva l’anno 2015, quando qualcuno scoprì che una determinata stringa di caratteri arabi era in grado provocare continui crash e riavvii di iPhone. Qualcosa di molto simile era già avvenuto nel 2013.

Più di recente, nel 2018, un carattere indiano, appartenente alla lingua telugu, ha messo in ginocchio sia le applicazioni del sistema operativo iOS sia quelle della piattaforma macOS.