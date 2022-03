Questa settimana Bitcoin potrebbe puntare alla chiusura più alta

Long term, Bitcoin potrebbe chiudere la settimana più alta fino ad oggi. Sarebbe questo il record auspicato da diversi analisti che hanno valutato l’andamento della criptovaluta in questo ultimo weekend e più precisamente da venerdì scorso.

Infatti, Bitcoin con la sua quotazione è rimasto molto vicino al livello superiore del suo attuale trading range. Formulato su base dati a 41.000 dollari attualmente la crypto è scambiata a 41.245 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 783,11 miliardi di dollari (al momento della scrittura).

Stando a quanto registrato dai dati della tre giorni tra venerdì e domenica, la chiusura settimanale di Bitcoin potrebbe segnare il massimo di 4 settimane. Questa è una buona notizia per tutti gli investitori a lungo termine della regina delle criptovalute. Puoi acquistarla anche tu direttamente su Bitmex, uno degli exchange più affezionati a questo token.

Dopo un venerdì al rialzo dapprima vicino, ma poi leggermente sopra alla soglia psicologica, Bitcoin sabato ha chiuso a 42.400 dollari. Attualmente la quotazione della criptovaluta è scesa di nuovo, ma pur sempre, anche se leggermente, sopra i 41.000 dollari.

Perciò, sabato Bitcoin ha eguagliato il suo massimo dall’inizio di marzo 2022. Quindi attualmente i grafici settimanali sembrano dimostrare che la regina delle criptovalute potrebbe chiudere la settimana migliore dall’inizio di febbraio 2022. Buone notizie in merito arrivano dall’analista Lyn Alden:

Oltre a ciò, dati recenti dimostrano come le grandi istituzioni stiano adottando Bitcoin nonostante la correzione. Inoltre, la sua adozione aumenterà anche grazie all’inflazione, perché sarà sempre più vista come un bene di rifugio.

Nondimeno, Credible Crypto, analista di criptovalute, attraverso il suo account Twitter ha spiegato quale potrebbe essere la duplice direzione della regina delle criptovalute. Da una parte, il sentiment rialzista vede una rottura a 42.500 dollari, seguita poi dai 45.000 dollari. Dall’altra invece, il sentiment ribassista pensa a un calo tra i 29.000 e i 32.000 dollari. Ecco la sua dichiarazione:

An update to this idea- daily demand held and if we are seeing Option 1 play out- the triangle structure may now actually already be complete. If this is the case, it will become VERY clear in the next couple days. Starting with a break of 42.5k and 45k shortly after. $BTC https://t.co/iSDcDUhpaY pic.twitter.com/RUqs0tzsMI

— Credible Crypto (@CredibleCrypto) March 20, 2022