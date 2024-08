Questo bundle con VPN e antivirus ti costa meno di 3€/mese

Ecco l’incredibile bundle con VPN e antivirus di Norton, che protegge i tuoi dispositivi come nessun altro fa. La società di sicurezza IT ha pensato proprio a tutto per offrire agli utenti navigazione sicura e priva di tracciamenti. Tutto questo grazie a Norton 360, che unisce l’efficacia di un sofisticato antivirus con la sicurezza tipica della VPN, il tutto a meno di 3 euro al mese.

La versione Standard di Norton 360 costa soltanto 29,99 euro per un anno intero, ovvero circa 2,50 euro al mese. Se vuoi di più, con 34,99 euro, avrai la versione Deluxe, che protegge ben cinque dispositivi (Windows, macOS, Android o iOS). E se cinque dispositivi non sono sufficienti? Norton arriva fino a dieci con la sua versione Advanced a 44,99 euro all’anno.

Bundle con VPN e antivirus: grandi sconti con Norton

Ecco cosa trovi nei pacchetti Norton 360:

Protezione in tempo reale contro virus, malware e ransomware.

contro virus, malware e ransomware. Secure VPN illimitata, con connessione crittografata e la possibilità di scegliere server internazionali per aggirare i blocchi geografici.

illimitata, con connessione crittografata e la possibilità di scegliere server internazionali per aggirare i blocchi geografici. Fino a 200 GB di cloud per il backup dei tuoi dati, così puoi dormire sonni tranquilli.

per il backup dei tuoi dati, così puoi dormire sonni tranquilli. Password Manager e Monitoraggio del Dark Web, inclusi senza costi aggiuntivi.

L’attivazione è semplice: visita il sito ufficiale di Norton, accessibile da qualsiasi browser. Non ci sono neanche vincoli di rinnovo. Vuoi provarlo per un mese e poi passare a un’altra soluzione? Norton ti offre la garanzia di rimborso entro 60 giorni.

Dimentica quei servizi che ti legano con clausole indefinite. Norton 360 è qui per offrire protezione e libertà simultaneamente. Non stiamo parlando solo di software, ma di vera e propria tranquillità digitale a portata di click. Non hai più scuse per trascurare la sicurezza dei tuoi dispositivi. Con un incredibile prezzo di partenza inferiore a 3 euro al mese, il bundle con VPN e antivirus di Norton è un investimento che vale ogni centesimo.