Questo smartband parla con Alexa (a metà prezzo)

L'offerta durerà soltanto fino a questa sera, ma con ogni probabilità le unità disponibili termineranno ben prima. A prezzo quasi dimezzato, infatti, l'Amazfit Band 5 è una bomba per chi vuol mettersi al polso non solo un piccolo orologio, ma anche una moltitudine di piccole grandi utilità quotidiane.

Amazfit Band 5

La peculiarità prima di questo smartband è in una funzione che non molti altri posseggono, ossia la possibilità di dialogare direttamente con Alexa. Il fascino del gesto di Micheal Knight potrà ripetersi così ogni giorno: sarà sufficiente avvicinare il polso alla bocca per porre domande, lanciare musica, spegnere le luci e altro ancora. Niente male, vero?

Niente male soprattutto a questo prezzo: solo 25,41 euro grazie al prezzo crollato in queste ore del 42% per la breve parentesi di una offerta lampo su Amazon.

Ma cos'altro consente di fare questo piccolo smartband? Misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue, ad esempio; monitorare gli allenamenti; controllare la frequenza cardiaca; tracciare le fasi e la qualità del sonno; calcolare la distanza percorsa; stimare il consumo di calorie durante la giornata. La batteria dura ben 15 giorni, dunque lo si potrà tenere al polso 24 ore su 24 senza problema alcuno, senza nessun caricabatterie appresso.

Imposti allarmi, crei promemoria, fai partire i dispositivi domestici, gestisci sistemi intelligenti, tieni monitorati i principali parametri fisici per il controllo della tua salute: l'incredibile versatilità di un device di questo tipo, che per il tramite di Alexa può consentire l'accesso ad un ampio numero di utilità, non ha prezzo.

Non perdere tempo, insomma: completa l'ordine subito perché di tempo a disposizione ce ne sarà probabilmente molto poco.