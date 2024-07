La Rai offre una soluzione gratis ai problemi di segnale

La Rai, oltre ad aver annunciato i canali che passeranno al DVB-T2, da tempo si sta comunque preoccupando per tutti quei cittadini che, abitando in zone con problemi di segnale, non ricevono le trasmissioni. Proprio per chi si trova obbligato a risolvere problematiche di carenza localizzata sulla copertura del servizio offre una soluzione gratis e semplicissima da attivare.

Si tratta della piattaforma gratuita TiVù Sat che trasmette l’offerta editoriale Rai da satellite. Cosa trovi su questa piattaforma te lo dice la stessa emittente. Hai accesso a tutti i canali Rai in HD: “tutti i canali generalisti e tematici Rai, inclusi Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Sport, Rai Yoyo e Rai News 24, in qualità HD per un’esperienza visiva ottimale”.

Oltre a questi puoi accedere a tute le stazioni radiofoniche Rai preferite in digitale e ai servizi interattivi quali EPG avanzato, televideo e contenuti smart per un’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva. Tutto questo, come indicato dalla Rai, tramite satellite con TiVù Sat per tutti coloro che vivono in zone con problemi di segnale.

Rai: se hai problemi di segnali c’è la Smart Card Satellitare

Per tutti i cittadini che abitano in zone dove sono evidenti problemi di segnale per scarsa ricezione c’è la Smart Card Satellitare Rai. Si tratta di un tessera gratuita che permette di ricevere i canali Rai via satellite in alta definizione, senza bisogno di attivare un abbonamento. Per poter sfruttare questa carta è necessario che tu sia dotato di:

un impianto satellitare orientato in direzione del satellite Hot Bird a 13° Est;

orientato in direzione del satellite Hot Bird a 13° Est; un decoder o una CAM compatibile con la Smart Card Rai;

o una compatibile con la Smart Card Rai; la Smart Card Satellitare Rai che puoi richiedere gratuitamente sul sito web della Rai o presso i rivenditori autorizzati.

Se hai problemi di segnale, grazie a questa soluzione, puoi ricevere tutti i canali generalisti e tematici Rai in alta definizione. Sfrutta immediatamente questa possibilità per tornare a guardare tutti i canali gratuiti disponibili.