Come vedere Real Madrid-Getafe in diretta streaming

Real Madrid-Getafe è, sulla carta, una sfida dall’esito scontato, quasi già decisa prima ancora di scendere in campo, ma occhio al possibile testacoda. Per la quarta giornata de LaLiga si incrociano i Blancos e Los Azulones, con fischio d’inizio in programma per sabato 2 settembre alle ore 16:15. La partita può essere vista in streaming su DAZN, in diretta dallo stadio Santiago Bernabeu della capitale.

LaLiga: guarda Real Madrid-Getafe in streaming

La squadra di Ancelotti sembra avere tutte le intenzioni di non ripetere gli errori commessi nella scorsa stagione e di dominare la classifica fin da subito, tenendo a debita distanza i concorrenti più diretti, il Barcellona e i cugini dell’Atletico su tutti. Per gli avversari, l’obiettivo dichiarato è invece quello della salvezza, ottenuta per un paio di punti nello scorso campionato.

Tifosi e appassionati del grande calcio internazionale hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca in italiano offerta dalla piattaforma.

I due tecnici, Ancelotti e Bordalás, faranno di tutto per partire con il motore già a regime. Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin, Fran Garcia, Alaba, Rudiger, Carvajal, Kroos, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vinicious Junior, Rodrygo;

Getafe (4-2-3-1): Soria, Alvarez, Mitrovic, Domingos Duarte, Suarez, Dakonam, Maksimovic, Bora Mayoral, Alena, Juan Iglesias, Juanmi Latasa.

Inevitabilmente, il favore del pronostico è per i padroni di casa. Si prospettano 90 minuti più recupero in salita per gli ospiti.

Oltre allo spettacolo de LaLiga, un abbonamento a DAZN permette di vedere anche tutta la Serie A in streaming, con dieci partite su dieci trasmesse in ogni turno del nostro campionato. A chi vuole attivarlo, consigliamo di prendere in considerazione la formula annuale, che permette di ottenere un notevole risparmio sulla spesa.

