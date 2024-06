Redmi Note 12 Ricondizionato su eBay sotto i 105€

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è lo smartphone furbo per chi cerca un ottimo prodotto a prezzo contenuto. Oggi costa ancora meno su eBay! Pensa, lo puoi avere con meno di 105€. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 104€, invece di 279,90€. Con un risparmio di 175€ ti stai assicurando un ottimo affare.

Ricondizionato, ti arriva a casa tua con consegna gratis in condizioni ottime e perfettamente funzionante. In pratica, quasi come fosse nuovo. Devi solo aggiungerlo in carrello, procedere all’inserimento del metodo di pagamento e inserire il Coupon PSPRGIU24 prima che finiscano gli ultimi pezzi disponibili.

Redmi Note 12: imperdibile a 104€

A soli 104€ lo Xiaomi Redmi Note 12 è imperdibile! Non perdere tempo, le scorte stanno terminando a vista d’occhio. Preso d’assalto, questo smartphone ricondizionato offre prestazioni molto interessanti nonostante il prezzo così contenuto. Ti ricordiamo che il prodotto è in condizioni ottime.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 685 hai prestazioni elevate e un’esperienza utente davvero soddisfacente. Il display AMOLED a 120Hz è un vero e proprio spettacolo! I colori sono estremamente vivaci e la fluidità è pazzesca. Con la tripla fotocamera da 50 MP anche gli scatti sono opere d’arte.

La batteria da 5000 mAh assicura un’ampia autonomia, per tutto il giorno e oltre senza ricarica, e la ricarica rapida a 33 W è super veloce. Con 128GB di ROM hai tantissimo spazio per installare le tue app e i tuoi giochi preferiti. Acquistalo immediatamente a soli 104€ con il Coupon PSPRGIU24.