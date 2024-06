Regalati un iPhone 15 con il conto online di Banca Mediolanum

La nuova operazione a premi “Presenta un amico” di Banca Mediolanum offre l’opportunità di ottenere un iPhone 15 a tutti coloro che apriranno il conto online SelfyConto entro il 30 agosto tramite questa pagina del sito ufficiale e presenteranno 6 amici, che a loro volta dovranno perfezionare il contratto entro il 6 settembre 2024, e accreditare stipendio o pensione sul nuovo conto, oppure effettuare spese di importo pari ad almeno 500 euro al mese per tre mesi solari entro quattro mesi dall’apertura del conto corrente. La richiesta del premio va effettuata entro e non oltre il 14 febbraio 2025.

Le caratteristiche chiave del conto online SelfyConto

Canone zero fino a 30 anni, canone zero per tutti per il primo anno, prelievi gratuiti in Italia e in Europa, più carta di debito gratuita appartenente al circuito internazionale Mastercard: questi i principali punti di forza di SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum.

Tra le altre cose, offre anche l’invio di bonifici, gli addebiti delle utenze e i pagamenti di F24, MAV e RAV a costo zero. Volendo, è poi possibile richiedere anche la carta di credito e la carta prepagata, insieme alla carta di debito gratuiti che si riceve al momento dell’apertura del conto: le carte associate a SelfyConto sono inoltre compatibili con i pagamenti da smartphone, smartwatch o tablet attraverso i servizi Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay.

Se hai scelto di aprire SelfyConto per aderire alla nuova promozione, collegati su questa pagina di Banca Mediolanum tenendo a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e il tuo indirizzo email. Infine, per l’identificazione puoi usare lo SPID, il bonifico o la webcam.