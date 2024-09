Registrati a Revolut: 10€ di cashback solo per i nuovi clienti

Amatissima dai suoi oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo, Revolut deve il suo successo alla facilità con cui consente di gestire il denaro e dei piani Standard, Plus, Metal e Ultra. Chi si registra per la prima volta otterrà un premio: 10€ di cashback. La piattaforma offre anche molte altre funzionalità interessanti, che conosceremo insieme.

Come ottenere 10€ di cashback con Revolut

Come ottenere questo rimborso? Prima di tutto, dovrai registrarti a Revolut, operazione che ti ruberà soltanto qualche minuto. Una volta aperto il conto (puoi farlo tramite il sito ufficiale di Revolut), il prossimo passo sarà effettuare una prima transazione con la tua carta Revolut, fisica o virtuale che sia. I 10 euro ti verranno subito accreditati sul conto.

Questa piattaforma ti permette di pagare, ricevere denaro e dividere le spese con amici e familiari, non importa dove si trovino nel mondo. Parlando di viaggi, Revolut è ottimo per chi lo fa spesso. Vuoi pagare in dollari a New York o in yen a Tokyo senza doverti preoccupare delle commissioni? Nessun problema. Puoi spendere nella valuta locale senza alcun addebito extra.

Con Revolut avrai anche accesso a tante offerte esclusive e sconti sui tuoi acquisti. Questo vuol dire che, oltre a risparmiare sui tuoi viaggi, potrai trovare altre occasioni imperdibili. Hai tempo fino al 31 dicembre 2024 per approfittare di questa offerta.

Registrarsi a Revolut è facile e veloce, e ti permette di ottenere fin da subito di 10€ di cashback. Approfitta di questa offerta e scopri quanto può essere più semplice gestire il tuo denaro con una piattaforma innovativa e user-friendly.