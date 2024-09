Il Regno Unito riconosce gli asset digitali come proprietà personale

Un nuovo passo avanti nel Regno Unito dove il Ministero della Giustizia ha riconosciuto gli asset digitali come proprietà personale. Una buona notizia per i proprietari di criptovalute e token non fungibili (NFT). Inoltre, si tratta di un notevole passo in avanti per il Paese che vuole rimanere aggiornato e in linea con le nuove tecnologie e un mercato, quello crypto, in costante crescita.

D’ora in poi, grazie proprio all’introduzione del Property Bill ieri mercoledì 11 settembre, i proprietari di Bitcoin e altre criptovalute, inclusi anche gli NFT, avranno una migliore protezione contro i casi di frode, truffe e controversie. Ecco cosa ha dichiarato il governo britannico proprio in merito a questa novità:

Bitcoin e altre risorse digitali possono essere considerate proprietà personale secondo il nuovo disegno di legge presentato oggi al Parlamento, oggi 11 settembre 2024.

La nuova legge fornirà quindi protezione legale ai proprietari e alle aziende contro frodi e truffe, aiutando al contempo i giudici a gestire casi complessi in cui i beni digitali sono contestati o fanno parte di accordi, ad esempio nei casi di divorzio.

Il disegno di legge garantirà inoltre alla Gran Bretagna di mantenere la sua posizione di vertice nella corsa emergente alle criptovalute a livello mondiale, diventando uno dei primi Paesi a riconoscere queste attività per legge.

Il Regno Unito fa un altro passo avanti verso gli asset digitali

Grazie a questa decisione il Regno Unito ha fatto un ulteriore passo avanti verso il mercato crittografico e quindi gli asset digitali. Chi possiede criptovalute, NFT e altro sarà sicuramente più tutelato. Inoltre, chi aveva intenzione di investire in questo settore ora, grazie a questo disegno di legge, sarà spinto a farlo.

Per questo gli esperti sostengono che ora il Regno Unito potrà convincere attività commerciali internazionali a investire in questo Paese. Un ottimo supporto quello che sta arrivando dal settore legale che già contribuisce all’economia del Paese con circa 34 miliardi di sterline. Intanto, negli Stati Uniti, durante il dibattito Harris-Trump nessuno dei due ha parlato di criptovalute.