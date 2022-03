Le regole essenziali per investire in criptovalute

Investire in criptovalute è ormai consuetudine per milioni di persone sparse in tutto il mondo. Nonostante ciò, solo una piccola parte di esse ha bene in mente cosa sta facendo.

Così come in contesti più tradizionali, prima di approcciarsi a una tipologia di investimento, è bene imparare a fondo i comportamenti di tale mercato, cercando di assorbire i meccanismi che lo regolano.

In un contesto così dinamico e moderno come quello delle criptovalute dunque, è necessario capire alcune regole essenziali per lavorare nel settore e ottenere guadagni da tale attività.

Se scegliere un broker affidabile è un primo passo, questa precauzione non basta per garantire, sul medio-lungo periodo, guadagni costanti.

Investire in criptovalute? Ecco i consigli degli esperti

In primo luogo, è bene avere una strategia di investimento strutturata. L’all-in su un singolo asset infatti, oltre a risultare una follia, è un qualcosa di molto simile al puro gioco d’azzardo.

Suddividere il proprio capitale investibile in più prodotti o settori, può essere una buona scelta. Anche se l’ambito fintech tende a una certa volatilità, anche in questo settore esistono investimenti più sicuri, ma con meno opportunità di guadagno, e altri più rischiosi.

Saper bilanciare gli investimenti è un ottimo modo per avere entrate ma non accollarsi rischi eccessivi. Un altro consiglio molto utile è quello di gestire al meglio anche l’aspetto emotivo di chi compra criptovalute.

Poter essere razionali, sia in caso di guadagno che di perdita, può portare a grandi risultati sul lungo termine. Il processo decisionale deve sempre avere la priorità sulle pure emozioni: chi è umorale o propenso a stress potrebbe avere grandi difficoltà nel settore.

Altre chiavi del successo sono la costanza e la voglia di mantenersi informato. Il settore delle criptovalute è, per sua natura stessa, mutevole. Ciò significa che è necessario avere sempre la curiosità di scoprire nuove soluzioni in tal senso, al fine di cogliere le migliori occasioni (e limitare i potenziali fallimenti).

Infine, come già accennato, anche affidarsi a una piattaforma di trading all’altezza della situazione è fondamentale. Trade Republic, per esempio, è in grado di garantire certezze considerevoli a livello di stabilità.

Questo broker permette di investire in azioni ed ETF, il tutto in un ambiente sicuro oltre ad offrire, con l’iscrizione, un premio in criptovalute che può avere un valore fino a 200 euro.

Ricordiamo che il 67% di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questi fornitori. Valuta se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.