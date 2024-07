Report del dark web di Google gratuito per tutti gli utenti

Dallo scorso anno, Google monitora le fughe di notizie nel dark web relative a informazioni rubate sugli account per gli abbonati a Google One, come numeri di telefono e indirizzi fisici. Tuttavia, a partire dalla fine di questo mese, i report di Google sul dark web saranno disponibili per chiunque abbia un account Google.

Integrazione con la pagina “risultati su di te”

Il servizio di report del dark web sarà integrato nella pagina “risultati su di te” di Google, dove attualmente è possibile verificare la presenza di informazioni indicizzate contenenti dati personali, come l’indirizzo di casa, il numero di telefono o l’indirizzo e-mail. Gli utenti potranno richiedere la rimozione di tali informazioni dai risultati di ricerca, garantendo una maggiore privacy online. Questa mossa, secondo Google, creerà una “soluzione combinata per aiutare gli utenti a proteggere la loro presenza online”.

Confronto con altri servizi di monitoraggio del dark web

Esistono già diversi servizi, sia a pagamento che gratuiti, che scansionano il dark web alla ricerca di potenziali fughe di dati personali, inviando avvisi agli utenti in caso di problemi. Tuttavia, per gli utenti di Google, la combinazione delle due funzioni di monitoraggio dell’azienda in un unico luogo rappresenta un vantaggio significativo, semplificando il processo di visualizzazione e gestione delle potenziali minacce alla privacy.

L’estensione del servizio di report del dark web a tutti gli utenti Google comporta l’eliminazione di uno dei vantaggi esclusivi introdotto l’anno scorso per gli abbonati Google One. Oltre 100 milioni di utenti Google One potevano accedere gratuitamente a questo servizio, mentre gli altri utenti Google dovevano pagare.

Inoltre, Google ha recentemente annunciato che chiuderà entro fine anno la VPN inclusa nell’abbonamento Google One, un’altra funzionalità riservata ai soli abbonati. Sebbene monitoraggio del dark web e VPN probabilmente non fossero i principali motivi per sottoscrivere Google One, la rimozione di questi servizi aggiuntivi, senza una corrispondente riduzione del prezzo dell’abbonamento, potrebbe scoraggiare alcuni utenti attuali e futuri dal rinnovare o attivare Google One.

I vantaggi principali di Google One

Nonostante la rimozione di alcuni servizi, Google One offre ancora diversi vantaggi agli abbonati, il più importante dei quali è l’aumento dello spazio di archiviazione per l’account Google, incluse le foto e lo spazio Gmail. Altri vantaggi comprendono funzioni di videochiamata premium di Google Meet, la possibilità di condividere lo spazio di archiviazione con un massimo di cinque persone e una migliore pianificazione degli appuntamenti in Google Calendar.

Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale introdotte da Google con Gemini potrebbero attirare l’interesse di alcuni abbonati. Gemini è accessibile a partire dal piano Google One da 19,99$ al mese. Tuttavia, per beneficiare di Gemini è necessario sottoscrivere i piani più costosi di Google One, non inclusi nella sottoscrizione base.

Quindi, Gemini difficilmente convincerà gli utenti con il piano base Google One a mantenere l’abbonamento, visti i recenti tagli ai servizi aggiuntivi compresi e la mancanza di un equivalente riduzione di prezzo.