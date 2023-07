Revolut: viaggia in tutto il mondo e paga facilmente in oltre 150 valute

Revolut offre un conto multi-valuta che permette di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute e di effettuare operazioni con tassi di cambio competitivi e commissioni basse.

Il conto Revolut si gestisce completamente online tramite l’app ed è disponibile in versione Standard gratuita, oppure nelle versioni a pagamento Plus (€2,90 al mese), Premium (7,99 € al mese), Metal (13,99 € al mese), Ultra (45 € al mese).

La versione gratuita include una carta di pagamento virtuale disponibile in app, mentre i profili a pagamento includono anche una carta fisica. Inoltre le carte di Revolut possono essere collegate ad Apple Pay o Google Pay per pagare direttamente da smartphone o con l’Apple Watch.

Le carte di Revolut consentono di pagare facilmente online e nei negozi di tutto il mondo in oltre 150 valute, senza commissioni nascoste.

Le funzionalità del conto Revolut

Il conto integra anche numerosi strumenti pensati per semplificare la gestione delle finanze personali e per facilitare il risparmio.

Revolut mette a disposizione delle statistiche settimanali che consentono di avere una panoramica delle proprie spese, e consente di creare pocket e salvadanai digitali per organizzare al meglio il proprio denaro.

Il conto offre anche accesso a numerose offerte e a un programma di cashback che permettd di ottenere fino al 10% di rimborso sulle prenotazioni di alloggi in tutto il mondo. Dai bed & breakfast economici ai lussuosi lodge, Revolut permette di trovare e prenotare alloggi in pochi minuti direttamente dall’app e a tariffe esclusive.

Grazie al LoungeKey Pass, le versioni Premium, Metal e Ultra di Revolt consentono anche di avere accesso a tariffe scontate in oltre 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo. In più, registrando anticipatamente il proprio volo, si potranno anche ottenere pass gratuiti per le lounge aeroportuali nel caso in cui il volo subisca un ritardo di oltre un’ora.

Le versioni Premium, Metal e Ultra di Revolut includono anche una copertura medica e dentistica d’emergenza a livello globale e una copertura in caso di bagaglio smarrito, danneggiato o in ritardo.

Per provare gratuitamente Revolut Premium per 3 mesi clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.