Revolut Business: il conto multivaluta per la tua attività

Revolut Business è la soluzione di Revolut per semplificare la gestione finanziaria aziendale. Con una vasta gamma di servizi, questa piattaforma può offrire un valido supporto per gestire finanze aziendali in modo efficiente a livello internazionale.

Il conto Revolut Business è adatto a una vasta gamma di aziende, dalle start-up ai grandi gruppi aziendali, ed è disponibile in diverse versioni, dal piano “Free” che include le funzionalità di base, al piano “Entreprise” personalizzabile in base alle proprie esigenze specifiche.

Uno dei punti di forza di Revolut Business è la sua capacità di gestire transazioni internazionali in modo semplice ed economico. Con oltre 25 valute supportate, è possibile inviare denaro all’estero in modo sicuro e accedere ai propri fondi in modo conveniente ovunque ci si trovi.

Il conto permette di avere un controllo completo sulle spese aziendali e offre strumenti come Statistiche e Spese, per tenere traccia delle proprie finanze aziendali in ogni momento.

Revolut Business permette anche di attivare carte di debito aziendali fisiche e virtuali per i il proprio team. Le carte possono essere bloccate e sbloccate con un semplice tocco, è possibile impostarne limiti e anche decidere dove possono essere usate. Inoltre, le spese ricordano automaticamente al personale di presentare le ricevute, così la contabilità diventa più facile. Inoltre, le carte aziendali di Revolut possono essere utilizzate anche all’estero, e consentono di pagare in tutto il mondo nella valuta locale con più di 150 valute al tasso di cambio reale.

Revolut Business integra anche un servizio di fatturazione che consente di inviare fatture professionali in pochi minuti, dall’app web o per smartphone senza bisogno di saltare da una piattaforma all’altra. Inoltre, il conto permette di monitorare le fatture dall’inizio alla fine grazie alla riconciliazione automatica, e permette di impostare promemoria automatici per aumentare l’efficienza.

Per conoscere tutti i servizi offerti da Revolut Business clicca qui.

