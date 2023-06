Revolut: gestisci e condividi le spese con facilità

Revolut offre un conto online che si gestisce tramite app e che integra numerosissimi strumenti per tenere sotto controllo le spese quotidiane.

Il conto di Revolut è disponibile nelle versioni Standard, Plus, Premium, Metal e Ultra. La versione standard gratuita include una carta di pagamento virtuale in app, mentre le altre versioni a pagamento includono anche carte di pagamento fisiche personalizzate.

Le funzionalità di Revolut

Il conto di Revolut permette di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute diverse, nonché cambiare valuta in qualsiasi momento, con prezzi trasparenti, e permette di inviare denaro in modo semplice e veloce tramite smartphone, con bonifici gratuiti tra utenti Revolut.

Inoltre, grazie a Revolut, è possibile dividere le spese di gruppo in modo pratico e veloce: basta semplicemente indicare l’importo e l’app si occuperà di fare i calcoli per suddividerlo in modo equo.

Tramite l’app è anche possibile aprire un conto cointestato in pochi secondi per iniziare a condividere le spese tra partner, amici o coinquilini. I conti cointestati di Revolut si possono configurare con facilità e non sono necessari particolari requisiti.

Attraverso il servizio PagoPA, con Revolut è possibile pagare bollette, tasse e multe senza commissioni aggiuntive. Inoltre, l’app offre numerose funzionalità per tenere sotto controllo le proprie spese, tra cui la possibilità di impostare budget di spesa e creare salvadanai digitali.

È possibile visualizzare analisi settimanali per avere una panoramica completa delle proprie finanze e, grazie alle statistiche intelligenti, sarà possibile avere sempre una visione chiara di dove si sta spendendo con analisi riguardo ad esercenti, categorie e paesi.

Inoltre, Revolut consente di organizzare tutti gli abbonamenti in un unico luogo e avviserà quando una prova gratuita sta per scadere, consentendoci di decidere se annullare l’abbonamento o mantenerlo attivo.

Per conoscere l’offerta completa di Revolut clicca qui.

