Con Revolut da oggi utilizzi PagoPA GRATIS per SEMPRE

Apri subito il tuo conto Revolut e scopri una novità molto interessante e utile per te e la tua famiglia. Da oggi, infatti, puoi utilizzare PagoPA gratis e senza commissioni per sempre. Servitene per versare le tasse e pagare le bollette senza dover aggiungere un soldo in più rispetto all’importo da pagare.

Questa funzionalità è attiva anche per i già clienti di questo conto. Entra nell’app ufficiale e seleziona la funzione Pay Bills With PagoPA. Scegli se scansionare il Codice QR direttamente dal foglio o se inserire manualmente il codice di pagamento. In pochi secondi il destinatario riceverà la somma.

Tutto questo, lo ripetiamo, da oggi è senza commissioni. Potrai pagare il tuo Comune, la tua Regione, l’Agenzia delle Entrate o qualsiasi altro ente statale compatibile con PagoPA completamente gratis, per sempre, in modo facile, veloce e sicuro.

Revolut: 4 Piani per ogni tua esigenza

Attiva subito un Piano Revolut e ottieni 3 mesi Premium in omaggio. Inclusa hai la possibilità di utilizzare PagoPa senza commissioni per sempre. Scopri i 4 Piani disponibili per soddisfare ogni tua esigenza, anche la più particolare. Scegli il più adatto a te.

Standard

Aprire un conto gratuito in pochi minuti

in pochi minuti Pagare i vostri amici con Revolut non ha costi e non ha confini

non ha costi e non ha confini Revolut Rewards : risparmia mentre spendi

: risparmia mentre spendi Dividere e saldare le fatture senza problemi

Insegnate alle nuove generazioni con Revolut Junior

Diventate globali con il cambio di valuta senza commissioni

Organizzate i vostri abbonamenti Revolut per monitorare le vostre spese e vedere dove potete risparmiare.

per monitorare le vostre spese e vedere dove potete risparmiare. Prenota il tuo soggiorno perfetto e ottieni il 3% di cashback

Plus

Tutti i vantaggi del piano Standard

Prelevare fino a 200 euro al mese senza commissioni

Aprire fino a 2 conti Junior

Maggiore tranquillità con Plus, copertura dei vostri acquisti fino a un valore di 1.000 sterline all’anno, sia per i danni che per il furto.

Premium

Tutti i vantaggi di Premium

Effettuare pagamenti internazionali con cambio valuta illimitato

Prenotate il vostro soggiorno perfetto e ottenete il 10% di cashback

di Ottenere di più per il vostro denaro con i buoni di risparmio

Smart Delay : accesso gratuito alle lounge dell’aeroporto in caso di ritardo del volo

: accesso gratuito alle lounge dell’aeroporto in caso di ritardo del volo Premium vi protegge ovunque siate con l’ assicurazione viaggi internazionale

Prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni

Copertura per acquisti fino a 2.500 sterline l’anno

Revolut Metal: 13,99€

Fino all’ 1% di cashback in qualsiasi valuta (comprese le criptovalute).

di in qualsiasi valuta (comprese le criptovalute). Prelievi gratuiti fino a 800 euro al mese presso gli sportelli automatici internazionali.

fino a 800 euro al mese presso gli sportelli automatici internazionali. I vostri acquisti sono coperti fino a 10.000 sterline all’anno.

Aprire fino a 5 conti Junior

Smart Delay : accesso gratuito alle lounge aeroportuali in caso di ritardo del volo per voi e per tre amici

: accesso gratuito alle lounge aeroportuali in caso di ritardo del volo per voi e per tre amici Effettuare pagamenti internazionali con cambio valuta illimitato

Metal vi protegge ovunque siate all’estero con l’assicurazione di viaggio

