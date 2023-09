Revolut Reader: il lettore che semplifica i pagamenti contactless e con carta

Revolut presenta con orgoglio il suo nuovo strumento di pagamento: Revolut Reader. Un dispositivo all’avanguardia dal costo di soli 49 euro progettato per semplificare i pagamenti contactless e con carta, rendendo il processo di incasso delle aziende più rapido e conveniente che mai.

Risparmia grazie alle commissioni basse

Una delle principali caratteristiche che distinguono Revolut Reader è la sua politica di commissioni basse e costi trasparenti. A differenza di molte altre soluzioni di pagamento sul mercato, con Revolut Reader non ci sono sorprese spiacevoli. La tariffa è chiara, semplice e applicata alle singole transazioni, consentendoti di tenere sempre sotto controllo le tue finanze aziendali.

Niente più lunghe attese per accedere ai fondi che hai guadagnato. Con Revolut Reader, i tuoi fondi sono disponibili sul tuo conto Revolut Business entro 24 ore dalla transazione. Inoltre, il dispositivo è progettato per accettare una vasta gamma di metodi di pagamento, tra cui carte di credito e debito, Apple Pay e Google Pay. Grazie alla sua potente tecnologia, tutti i pagamenti vengono elaborati in meno di cinque secondi.

Per migliorare ulteriormente il tuo processo di vendita, Revolut Reader ti permette di creare un catalogo dei tuoi prodotti. Questo catalogo è accessibile tramite l’app Revolut Business ed è completamente gratuito. Potrai così facilitare i tuoi clienti nel trovare ciò che cercano e accelerare il processo di acquisto.

Facile configurazione in tre semplici passaggi

L’implementazione di Revolut Reader è semplicissima:

Apri un Conto Revolut Business: se non lo hai già fatto, apri un conto aziendale Revolut Ordina il tuo Revolut Reader: una volta verificato il tuo conto, vai alla pagina “Impostazioni” dalla tua dashboard, tocca “Revolut Reader” e quindi “Ordina un lettore carte” Inizia a vendere velocemente: appena ricevi il dispositivo, connettilo al tuo cellulare o tablet in pochi passaggi e inizia a vendere

Revolut è impegnata a fornire un servizio di qualità e un’esperienza utente senza problemi. Per garantire la tua completa soddisfazione, offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Inoltre, Revolut Reader è coperto da una garanzia di un anno. Se il dispositivo dovesse presentare difetti durante questo periodo, l’azienda lo sostituirà gratuitamente.

Semplifica i tuoi pagamenti contactless e con carta e accelerare la crescita della tua attività: ordina online Revolut Reader al costo di soli 49 euro e inizia a ricevere i pagamenti in modo più rapido ed efficiente fin da subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.