Revolut: risparmia denaro senza fatica

Revolut mette a disposizione un conto con una carta di pagamento e numerose funzionalità integrate per gestire al meglio le proprie spese quotidiane e risparmiare con più facilità.

Il conto di Revolut si gestisce completamente tramite un’app intuitiva che permette di tenere traccia delle spese, impostare budget e avere un controllo completo sul proprio denaro. Inoltre, le numerose funzionalità aggiuntive, come la possibilità di investire in materie prime o criptovalute e il programma di cashback, rendono Revolut una scelta interessante anche per coloro che desiderano investire o ottenere ulteriori vantaggi finanziari.

Le funzionalità offerte da Revolut

Revolut mette a disposizione una serie di funzionalità per aiutare a gestire al meglio le spese quotidiane. Ad esempio, l’app tiene traccia delle spese in tempo reale, suddividendo automaticamente le transazioni in diverse categorie.

Inoltre, Revolut offre un servizio di analisi settimanali che permette di identificare le proprie abitudini di spesa e trovare modi per risparmiare con maggiore consapevolezza.

È anche possibile impostare limiti di spesa giornalieri e mensili, in modo da evitare di superare i budget prefissati, e creare salvadanai, personalizzati impostando obiettivi e scadenze per avere sempre il denaro di cui si ha bisogno quando serve.

L’app mette anche a disposizione diverse modalità di risparmio, in questo modo è possibile scegliere quella più in linea con le proprie abitudini di spesa: i salvadanai di Revolut si possono finanziare arrotondando gli spiccioli, impostando un bonifico ricorrente o mettendo da parte un po’ di denaro ogni volta che si desidera. In più è possibile creare salvadanai di gruppo raggiungere gli obiettivi più velocemente insieme a familiari o amici.

Infine, Revolut offre accesso ad un programma di cashback che permette di ottenere rimborsi facendo shopping tramite l’app o pagando con la carta Revolut, offrendo così la possibilità di risparmiare anche sui propri acquisti.

