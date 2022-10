Ricaricare Hype: ecco come risparmiare sulle commissioni

Hype è una carta e un conto insieme da gestire direttamente dall’app e che consente di ricevere, inviare bonifici e prelevare contanti dagli ATM di tutto il mondo. Ma come si può ricaricare Hype senza commissioni?

Innanzitutto, è necessario prima puntualizzare che esistono tre tipologie di carte Hype: Start, Plus e Premium.

La richiesta di una carta può essere presentata a partire dai 12 anni, naturalmente con le dovute restrizioni per i minorenni.

Ad esempio, possono utilizzare soltanto il piano Smart, che consente di movimentare massimo 2.500 euro all’anno. Naturalmente sono possibili anche i prelievi, ma con un massimo di 250 euro al giorno e un limite massimo di spesa e di bonifico di 999 euro.

A seconda delle esigenze del cliente Hype, il saldo del conto può essere ricaricato in quattro modi: con carta, con bonifico bancario, tramite sportelli ATM bancomat oppure chiedendo denaro ad altro cliente.

Hype senza commissioni: come funziona

Ricaricare Hype senza commissioni è possibile ed esistono due modalità per farlo. La prima consiste nel possesso di una carta Hype Next, la naturale evoluzione di una normale carta Hype.

Chi utilizza già una carta Hype Next, oltre a ricaricare il conto azzerando i costi delle commissioni, avrà anche altri vantaggi, come l’aumento del suo plafond. Chi, invece, non ha carta Hype Next, può richiederla entrando qui.

Inoltre, per ricaricare la carta, è possibile utilizzare il classico metodo di ricarica tramite un’altra carta, ma anche attraverso altri metodi ordinari.

Tuttavia, come già detto, c’è un altro modo per ricaricare la carta Hype senza commissioni: un bonifico bancario sulla carta da un conto che non prevede commissioni per i bonifici online.

In questo modo, anche se non si possiede una carta Hype Next, è sempre possibile prelevare denaro dalla propria carta Hype senza alcuna commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.