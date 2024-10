Ricevi 500€ in Buoni Amazon e Carta Oro American Express gratis

Pensi sia impossibile che un conto corrente smart a canone zero possa regalarti anche 500€ in Buoni Amazon e una Carta Oro American Express gratuita per il primo anno? Allora non hai mai visto Crédit Agricole. Cosa stai aspettando? Apri subito il tuo conto online! Si tratta di un’occasione davvero incredibile.

Ecco come puoi ottenere fino a 500€ in Buoni Regalo Amazon. Prima di tutto devi aprire il tuo nuovo conto al link che ti abbiamo indicato qui sopra. Mentre compili tutti i tuoi dati devi inserire il codice promozionale “VISA” all’interno del campo dedicato. Sottoscrivi la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettua almeno una transazione per ricevere 50€ di Welcome Bonus.

Utilizza la carta per uni minimo di spesa di 500€ per ricevere 150€ in Buoni Amazon. Inoltre, puoi ottenere fino a 300€ in Buoni Amazon se inviti fino a un massimo di 6 amici, ma non è tutto perché puoi richiedere la tua Carta Oro American Express con il primo anno gratuito. Niente male vero? Allora non perderti tutti i vantaggi di Crédit Agricole.

Crédit Agricole: tanti vantaggi oltre a Buoni Amazon e Carta Oro American Express gratis

Crédit Agricole non è solo Buoni Amazon e Carta Oro American Express gratis il primo anno. Infatti, questo conto corrente offre tantissimi vantaggi smart incredibili per gestire al meglio i tuoi risparmi. Apri subito il tuo conto online! Ricordati di utilizzare il codice promozionale “VISA” all’interno del campo dedicato.

Il conto è a canone zero per i primi 9 mesi. Poi lo azzeri se sei un giovane under 35 o se accrediti stipendio oppure pensione. Inoltre, puoi azzerare il canone avendo un dossier titoli attivo o un patrimonio superiore o uguale a 5000€.

Gestisci tutto grazie alla praticissima app multi-device che ti permette di trasferire conto e pagamenti, richiedere prodotti, quotazioni e monitorare i tuoi investimenti ovunque tu sia e quando vuoi. Infine, accreditando il tuo stipendio o la tua pensione entro il mese di novembre parteciperai all’estrazione di 1000€ in voucher viaggio.