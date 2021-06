Ring Alarm, sconto FOLLE sull'antifurto con Alexa

Come definire se non “folle” uno sconto improvviso ed inaspettato del 40%? Quella che sembra una mossa estemporanea è in realtà un assaggio di Prime Day con il quale Amazon si avvicina all'evento del 21-22 giugno portando in sconto (esclusivo per gli utenti Prime) alcuni dei propri dispositivi. Così è stato per le reti mesh della gamma eero e eero Pro, così è ora con il kit antifurto Ring Alarm: lo sconto è pari addirittura al 40%, mettendo a disposizione un sistema di allarme modulare, ricco, connesso ed attivabile tramite un semplice comando ad Alexa.

Ring Alarm, prezzo da Prime Day

Ring Alarm è disponibile in tre differenti bundle, tutti con uno sconto che quasi dimezza il prezzo di partenza:

kit da 5 pezzi a 149 euro ( -40% , risparmio di 100 euro )

“Questo kit include una stazione base, un tastierino, due sensori di contatto, due rilevatori di movimento e un amplificatore di portata“

a 149 euro ( , risparmio di ) “Questo kit include una stazione base, un tastierino, due sensori di contatto, due rilevatori di movimento e un amplificatore di portata“ kit da 7 pezzi a 179 euro ( -42% , risparmio di 130 euro )

“Questo kit include una stazione base, un tastierino, un sensore di contatto, un rilevatore di movimento e un amplificatore di portata“

a 179 euro ( , risparmio di ) “Questo kit include una stazione base, un tastierino, un sensore di contatto, un rilevatore di movimento e un amplificatore di portata“ kit da 10 pezzi a 229 euro (-42%, risparmio di 165 euro)

“Questo kit include una stazione base, un tastierino, 4 sensori di contatto, 3 rilevatori di movimento e un amplificatore di portata“

Non sarà possibile trovare il kit a prezzi migliori per un semplice motivo: l'offerta (riservata agli utenti Amazon Prime) durerà 14 giorni, dunque si tratta di fatto di un assaggio del Prime Day del 21-22 giugno prossimi.

In base al numero dei sensori necessari sarà possibile scegliere il kit che meglio risponde alle proprie esigenze, sapendo che con uno strumento di questo tipo diventa possibile mettere a punto un antifurto ben strutturato, connesso, in grado di inviare notifiche in remoto: un antifurto completo, insomma, la cui installazione è del tutto semplificata e la cui attivazione o disattivazione è possibile chiedendolo ad Alexa o agendo tramite l'apposita app.

Solo per utenti Prime?

Se in linea teorica lo sconto è riservato ai soli utenti Amazon Prime, la realtà è leggermente differente. Chiunque, infatti, può accedere allo sconto sfruttando una facilissima scorciatoia.

Chiunque può infatti abbonarsi ORA ad Amazon Prime senza pagare alcunché, sfruttando il primo mese di prova e quindi cancellandosi dopo aver sfruttato sia lo sconto odierno, sia quelli del Prime Day. Così facendo l'abbonamento non avrà avuto alcun costo, non avrò imposto alcun obbligo e si saranno messi in tasca tutti i risparmi che questo mese di grandi opportunità è in grado di offrire.

Il solo kit Ring Alarm, ad esempio, regala risparmi da 100 a 165 euro. Non male per essere un mese di prova gratuita.