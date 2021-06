Amazon Eero Pro, offerta pazzesca sui router mesh

Nella giornata di ieri Amazon aveva annunciato uno sconto esclusivo per gli utenti Prime con un forte taglio sulla gamma base della famiglia eero (sconto peraltro a tutt'oggi valido). Oggi l'offerta sulle reti mesh viene estesa anche ai router eero Pro, in grado di offrire coperture più estese e massima velocità nella gestione dei flussi di dati. Lo sconto, esattamente come accaduto ieri, è accessibile esclusivamente dagli utenti Amazon Prime, ma con un piccolo trucchetto chiunque può far proprio lo sconto e portarsi a casa il router con prezzo tagliato del 40%.

Che tu sia abbonato o meno ad Amazon Prime, insomma, potrai accedere a questo sconto. Ecco come.

eero, sconto del 40% con un trucchetto

Lo sconto è promesso da Amazon per tutti gli utenti Prime che desiderano il nuovo router eero Pro, il cui prezzo era solitamente di 169 euro: il prezzo scende improvvisamente a soli 101 euro. Acquistandone 3 si avrà un costo di soli 303 euro, quindi, contro il prezzo di 469 euro proprio del tradizionale bundle da tre unità. Un risparmio evidente, insomma, che configura una grandissima occasione per mettersi in casa una rete mesh di altissima qualità, con copertura fino a 160 metri quadri per ogni router (e fino a 560 metri quadri con 3 unità concomitanti).

Se non hai a disposizione un abbonamento Amazon Prime per poter accedere a questo fortissimo sconto, non preoccuparti: CLICCA QUI e abbonati ad Amazon Prime ora senza costo alcuno. Per un mese, infatti, puoi effettuare una prova del servizio per poi cancellarti senza spesa alcuna. Inoltre durante questo mese di prova avrai a disposizione anche il Prime Day del 21-22 giugno, potendo così accedere ad altre ulteriori offerte che in quei giorni saranno messe a disposizione degli abbonati.

L'offerta sugli eero Pro scade tra 14 giorni, dunque si tratta di fatto di un anticipo del Prime Day: un assaggio niente male.