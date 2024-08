Risparmia, paga e gestisci i tuoi soldi senza stress con Hype

Risparmiare, pagare e gestire i tuoi soldi senza stress potrebbe sembrarti impossibile, ma con Hype diventa realtà. Questo conto carta senza canone e gestibile completamente da smartphone è il tuo miglior alleato per le spese quotidiane.

Registrarti ad Hype è semplicissimo: bastano pochi minuti. Insieme al conto, ricevi la carta prepagata MasterCard a canone zero, che ti offre prelievi gratuiti in Italia ed Europa fino a 250 euro.

Gestisci i tuoi soldi senza stress: il conto Hype

Una volta aperto il conto Hype, puoi controllare tutto tramite app. Con un semplice tocco visualizzi il saldo e i movimenti, e puoi accedere subito a operazioni come bonifici, invio di denaro e ricariche telefoniche, tutte gratuitamente.

La carta prepagata può essere utilizzata in modalità contactless e, se sei un tipo tecnologico, puoi associarla ai portafogli digitali di Google Pay e Apple Pay. Hai anche la carta virtuale! Uno dei punti forti di Hype è la possibilità di ricaricare il conto senza alcuna commissione tramite bonifico, con una commissione di ricarica manuale di soli 0,90€.

Hype non è solo pratico, ma anche intelligente. L’app, disponibile sia per Android che iOS, è un vero gioiellino se ami tenere tutto sotto controllo. Le funzionalità sono molteplici, quindi non devi essere un genio dell’informatica.

La sezione Box salvadanaio e obiettivi ti consente di impostare obiettivi di risparmio per i tuoi progetti, come un viaggio o un nuovo acquisto. La funzione “arrotonda” ti permette di mettere da parte piccole somme ogni volta che spendi, portandoti passo dopo passo più vicino al tuo obiettivo.

Con la funzione “Radar”, invece, l’app riconosce automaticamente le tue spese e le organizza, offrendo dati chiari sul tuo comportamento finanziario. Se questo non bastasse, c’è anche Credit Boost, un servizio che ti permette di ottenere un prestito istantaneo di 2000 euro, richiedibile direttamente dall’app. Per finire in bellezza, chi paga tramite l’app può godere di un cashback esclusivo su prodotti e servizi.

Insomma, con il conto carta Hype gestisci i tuoi soldi senza stress e risparmi tempo e denaro. Cosa aspetti a provarlo?