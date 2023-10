Risparmia sui bonifici internazionali con Revolut Business

Revolut Business costituisce la soluzione ottimale per le piccole e medie imprese e i professionisti autonomi che intendono acquisire un conto aziendale che funga da piattaforma per la gestione finanziaria della propria attività.

Da lungo tempo, Revolut ha consolidato la propria posizione di riferimento nel settore bancario, contribuendo alla digitalizzazione del settore fintech in maniera decisiva.

Con l’utilizzo di Revolut Business, le aziende e i professionisti possono beneficiare di un servizio bancario completo e vantaggioso, che offre una vasta gamma di opzioni tra cui selezionare. Per ottenere ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Revolut tramite il link qui sotto.

Revolut Business: il valido aiuto per gestire i soldi

Revolut Business presenta una moltitudine di vantaggi per le aziende e i professionisti che cercano di aprire un nuovo conto aziendale.

L’offerta di Revolut comprende vari piani, come la versione gratuita per chi desidera requisiti di base e la versione personalizzata per le imprese più consolidate.

Tutti i piani comprendono carte di credito virtuali e fisiche, nonché trasferimenti nazionali e internazionali senza incorrere in alcuna spesa.

Inoltre, con Revolut Business puoi cambiare valuta utilizzando il tasso reale. La soglia mensile per il cambio valuta dipende dal piano che scegli.

Revolut Business offre molti altri vantaggi per le aziende. Puoi gestire le spese e integrare il conto con software di contabilità.

Non dimenticare che Revolut Business ha anche molti strumenti di gestione online. Non è solo un conto corrente business tradizionale, ma una piattaforma completa per gestire le finanze.

Per i professionisti autonomi, ci sono diversi piani disponibili. C’è il piano gratuito, ma ci sono anche due piani a pagamento: il piano professionale che costa 7 euro al mese e il piano ultimate che costa 25 euro al mese.

Se scegli di pagare per un anno intero, puoi ottenere degli sconti. Cliccando sul link qui sotto, puoi attivare il piano che si adatta meglio al tuo business.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.