Rispondi prima che il tuo servizio streaming finisca: la nuova truffa via email

Una nuova truffa si sta diffondendo via email. Chi oggi non ha un servizio di streaming live e on demand attivo? Tantissimi utenti hanno un abbonamento attivo per vedere film, serie TV, sport e molto altro ancora. Purtroppo tutti sono in pericolo. Infatti, un messaggio mail sta raggiungendo tantissimi utenti allertati dall’affermazione: “Rispondi prima che il tuo servizio streaming finisca“.

Dall’indirizzo completo non si evince quale sia il servizio in causa e nemmeno nel corpo della mail viene specificato. Questo è volontà dei cybercriminali che vogliono stimolare la curiosità del destinatario. Infatti, quest’ultimo, preso dal panico, vuole saperne di più. L’errore è quello di aprire gli allegati contenuti nella mail. Si tratta di potenziali malware pronti a infettare il dispositivo.

Questa truffa email allega anche file PDF corrotti o contenenti link fraudolenti che rimandano a pagine di phishing in grado di convincere la vittima a pagare una cifra per rinnovare il proprio abbonamento streaming. La motivazione? In alcuni casi viene spiegato che il metodo di pagamento non è andato a buon fine o che vanno semplicemente riaggiornati i dati della propria carta di debito o di credito.

Come difenderti da questa nuova truffa email

Ci troviamo in un periodo storico in cui occorre prestare attenzione ad ogni cosa online e non fidarsi di niente e di nessuno. Contro la nuova truffa email sul servizio streaming è importantissimo mettere in pratica alcuni consigli semplici, ma efficaci. Prima di tutto è necessario ignorare mail di questo tipo. Un servizio streaming si annuncerebbe in modo formale, identificandosi così che l’abbonato possa riconoscersi.

In secondo luogo è bene non farsi prendere né dal panico e nemmeno dalla curiosità. Scaricare allegati da email di questo tipo significa mettere in pericolo il proprio dispositivo da attacchi malware che possono infettarlo prendendone il controllo. Questo fa sì che i cybercriminali possono registrare tutto quello che succede come accesso ad app di banche, acquisti online e altro.