Crolla il prezzo delle azioni di Robinhood: nuovo minimo storico

Ancora una volta Robinhood deve leccarsi le ferite causate da chi ha fatto una mossa molto prima di quanto pensasse. Infatti, il famoso exchange si è trovato vittima di un nuovo minimo storico per il fatto che sia FTX US e Bitstamp USA hanno annunciato la possibilità di aprire alla negoziazione di azioni.

Crolla il prezzo delle azioni di Robinhood

In sostanza, dopo questa notizia il prezzo delle azioni di Robinhood è crollato a nuovi minimi. Proprio martedì scorso il presidente di FTX, Brett Harrison, aveva twittato che il suo exchange è al lavoro per aprire la possibilità agli utenti di investire anche in azioni.

Stiamo lavorando sodo sulle azioni! Funzionalità che stiamo pianificando per il giorno 1.

Una scelta simile non solo accorcerà lo stacco importante che c'era con Robinhood, ma andrà a completare ciò che FTX US aveva già iniziato a fare introducendo il trading frazionato di azioni tokenizzate. Ovviamente, ci vorrà tempo prima che possa arrivare la nuova funzione, ma stando ad alcune indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un paio di mesi.

Pericolosa per Robinhood è la dichiarazione di Robert Zagotta, CEO di Bitstamp USA, che ha rilasciato in un'intervista a Bloomberg il 14 gennaio 2022. Anche in questo caso, come per FTX, l'exchange sta valutando di entrare in azioni, derivati crittografici e token non fungibili (NFT). Ecco cosa ha affermato Zagotta in merito:

Questo è uno spazio molto competitivo e ci sono alcuni attori molto significativi. Quindi, dobbiamo essere convinti di avere il diritto di vincere in questo spazio.

Se i due exchange dovessero davvero concludere questa operazione, potrebbero essere molti gli investitori, che ora operano su Robinhood, a essere attratti. Azioni a basso costo sono sempre molto apprezzate.

Offrire trading di azioni per gli exchange crypto vorrebbe dire catturare l'attenzione degli investitori di azioni meme e instradarli per entrare in collisione con colossi del calibro di Robinhood che offrono trading sia di criptovalute, ma anche di azioni.

