Robinhood diventa grande acquisendo Bitstamp

Notizia recente, il noto exchange di criptovalute Robinhood ha annunciato di aver avviato l’acquisizione di Bitstamp, diffusa piattaforma crypto. Una novità importante che sottolinea come il panorama di questo settore sia in costante evoluzione. Ancora non ci sono date certe e tutto è in divenire, ma secondo le prime dichiarazioni sembra che tutto si concluderà entro la prima metà del 2025.

Una chiusura che, come dichiarato dalla società, è “soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative“. Bitstamp è stata fondata nel 2011 e in questi anni è stata protagonista di un’ottima crescita posizionando i suoi uffici in Lussemburgo, Regno Unito, Slovenia, Singapore e Stati Uniti. Questa acquisizione darà un forte impulso all’espansione di Robinhood Crypto.

Per Robinhood significa acquisire Bitstamp con le sue oltre 50 licenze e registrazioni attive a livello globale. Questa operazione porterà al noto exchange molti clienti in tutta l’Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Asia. In sostanza si tratta di un’operazione importantissima che proseguirà la sua crescita già significativa. Basti pensare che, solo un mesetto fa, Robinhood ha integrato servizi di staking in Europa.

Robinhood: cosa significa l’acquisizione di Bitstamp

All’atto pratico, l’acquisizione di Bitstamp da parte di Robinhood fornirà i primi passi del noto exchange nella prima attività istituzionale. Questo perché – come si legge dal comunicato stampa – Bitstamp ha saputo conquistare la fiducia dei suoi clienti istituzionali per esecuzioni affidabili di operazioni, ampi portafoglio e connettività API leader del settore. Johann Kerbrat, General Manager di Robinhood Crypto, in merito a questa novità, ha dichiarato:

L’acquisizione di Bitstamp è un passo importante nella crescita del nostro business crypto. L’exchange globale di Bitstamp, altamente affidabile e di lunga data, ha dimostrato resilienza durante i cicli di mercato. Abbinando perfettamente l’esperienza del cliente con la sicurezza in tutte le aree geografiche, il team di Bitstamp ha stabilito una delle reputazioni più solide tra gli investitori di criptovalute retail e istituzionali. Grazie a questa combinazione strategica, siamo in una posizione migliore per espandere la nostra presenza al di fuori degli Stati Uniti e accogliere clienti istituzionali in Robinhood.

Anche il CEO di Bitstamp, JB Graftieaux, è soddisfatto di questa decisione e di questo processo:

Essendo l’exchange di criptovalute più longevo al mondo, Bitstamp è conosciuta come una delle piattaforme crittografiche più affidabili e trasparenti al mondo. Portare la piattaforma e l’esperienza di Bitstamp nell’ecosistema di Robinhood offrirà agli utenti un’esperienza di trading migliorata con un impegno continuo per la conformità, la sicurezza e la centralità del cliente.

In conclusione, da quanto sta accadendo tra Bitstamp e Robinhood, si evince che assisteremo a un’unione delle forze con una collaborazione protesa a innovazione e condivisione delle esperienze in tutti i continenti. I due exchange assicurano “stesso livello di servizio, sicurezza e affidabilità” con tutta la trasparenza necessaria per questo processo.