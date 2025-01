Robot umanoide 4NE-1: finanziamento record di 120 milioni di euro

Con sede in una piccola città a sud di Stoccarda, Neura Robotics sviluppa diversi robot. Ma uno in particolare sta attirando molta attenzione: 4NE-1. Secondo la start-up, l’umanoide è in grado di “vedere, sentire e toccare” grazie a una tecnologia che definisce “cognitiva”.

4NE-1: il robot con vista, udito e tatto ottiene maxi-finanziamento

In un video pubblicato qualche mese fa, si vede il robot 4NE-1 di 1,80 metri svolgere compiti domestici come svuotare una lavatrice, stirare e preparare un cocktail.

Grazie ai fondi raccolti, Neura Robotics sta ora “aprendo la strada allo sviluppo di robot umanoidi pronti per il mercato”, con un portafoglio ordini del valore di un miliardo di euro. Il round di finanziamento di Neura Robotics ha riunito una serie di pesi massimi del settore, tra cui Volvo.

L’ambizione dell’azienda non manca, con l’obiettivo di confrontarsi con i leader del settore, principalmente statunitensi e cinesi. “La robotica cognitiva è destinata a diventare più importante dello smartphone. Sono orgoglioso che Neura sia stata la prima a portare sul mercato un robot cognitivo e che rimanga l’unica azienda di robotica umanoide in Germania. Questo investimento dimostra la fiducia che i nostri investitori hanno nel mio team e nello sviluppo della robotica avanzata in Europa”, afferma David Reger, fondatore e CEO di Neura Robotics.

L’avvento degli umanoidi?

I robot umanoidi stanno vivendo un secondo momento, come conseguenza indiretta dell’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa. Non solo sono visti come un modo prezioso per ridurre i costi e superare la carenza di manodopera in alcuni settori, ma l’AI ha anche il potenziale per moltiplicare le loro capacità.

Giganti come NVIDIA e OpenAI sono interessati a questa tecnologia, ed entrambi hanno investito nella start-up che sta sviluppando il robot umanoide Figure. Elon Musk promette di rivoluzionare l’industria con il suo robot Optimus.

Secondo Goldman Sachs, gli umanoidi rappresenteranno un mercato da 38 miliardi di dollari entro il 2035. Proprio come l’AI, questo potrebbe significare un vero e proprio sconvolgimento nel mondo del lavoro… In meglio o in peggio?