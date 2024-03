Robot umanoide Figure interagisce grazie all'AI OpenAI

Nonostante le preoccupazioni di alcune aziende riguardo all’adozione dell’AI generativa, il mondo della robotica sta abbracciando con entusiasmo questa tecnologia rivoluzionaria. Figure, una startup robotica valutata 2,6 miliardi di dollari e fondata meno di due anni fa da ex dipendenti di Boston Dynamics, Tesla, Google DeepMind e Archer Aviation, ha appena mostrato la sua prima collaborazione con OpenAI, nuovo investitore e partner dell’azienda. Il risultato è semplicemente mozzafiato.

Figure 01: un robot umanoide che interagisce in modo naturale

Brett Adcock, cofondatore e CEO di Figure, ha condiviso su X (ex Twitter) un video dimostrativo di Figure 01, un robot umanoide a grandezza naturale che mostra incredibili capacità di interazione con gli esseri umani e l’ambiente circostante. Nel video, il robot esegue gli ordini di una persona, individua e porge oggetti, descrive le proprie azioni e conversa in modo quasi naturale, seppur con tempi di reazione leggermente più lenti rispetto a una tipica conversazione umana. Inoltre, Figure 01 è in grado di identificare, pianificare ed eseguire autonomamente compiti utili, come raccogliere la spazzatura e riporre i piatti in uno scolapiatti.

Il video dimostrativo di Figure segna un significativo progresso nelle interazioni tra umanoidi e robotica. A differenza di molti esempi precedenti, Figure 01 interagisce in modo fluido e naturale con l’essere umano, intuendo ciò che vuole senza bisogno di istruzioni particolarmente dettagliate. Inoltre, come sottolineato da Adcock, il video è stato girato a velocità reale e senza l’ausilio di un operatore remoto, dimostrando l’autenticità delle capacità del robot.

Il ruolo di OpenAI e del nuovo modello VLM

Com ha spiegato Adcock, le telecamere a bordo di Figure alimentano un grande modello di visione-linguaggio (VLM) addestrato da OpenAI. Sebbene non siano ancora chiari i dettagli specifici del modello utilizzato, è evidente che la collaborazione tra Figure e OpenAI sta portando a risultati straordinari nel campo della robotica umanoide.

Gli obiettivi ambiziosi di Figure

Figure mira a sviluppare robot umanoidi che possano avere un impatto positivo sull’umanità, eliminando lavori non sicuri e permettendo alle persone di vivere una vita più felice. L’azienda riconosce che il percorso sarà lungo e difficile, richiedendo decenni di lavoro e miliardi di dollari di investimenti per un impatto sul mercato di massa. Nonostante le probabilità di successo siano basse, Figure si impegna a non impiegare gli umanoidi in applicazioni militari o dannose per gli esseri umani.

I progressi compiuti da Figure e OpenAI metteranno probabilmente sotto pressione i rivali nel settore della robotica umanoide, come Tesla con il suo progetto Optimus e Agility, la startup che collabora con Amazon per i robot Digit.