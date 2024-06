Questo robot umanoide può guidare le auto, più o meno

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Tokyo sta esplorando un approccio innovativo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui pensiamo alle auto senza conducente. In un documento tecnico pubblicato di recente, gli scienziati presentano la loro tesi: la chiave per veicoli autonomi sicuri e affidabili potrebbe risiedere in un robot umanoide al volante.

Il protagonista di questa ricerca è Musashi, un “umanoide muscoloscheletrico” sviluppato e addestrato dai ricercatori per guidare una piccola auto elettrica su un circuito di prova. Dotato di due telecamere che fungono da “occhi” e di mani meccaniche in grado di azionare il volante, il freno a mano e gli indicatori di direzione, Musashi è in grado di “vedere” la strada e interagire con i comandi dell’auto.

Attraverso un processo di addestramento che ha coinvolto l’inserimento di dati grezzi dei sensori, i ricercatori hanno “insegnato” a Musashi come utilizzare il volante dell’auto. Questo ha permesso al robot di attraversare con successo un incrocio, rispettando i segnali dei semafori, un traguardo significativo nella dimostrazione delle sue capacità di guida autonoma.

Our paper presented at Robotics and Automation Magazine is now on arXiv and YouTube!

Toward Autonomous Driving by Musculoskeletal Humanoids: A Study of Developed Hardware and Learning-Based Software

arxiv: https://t.co/1XwY5hiLjU

youtube:https://t.co/eu4H61TC77 pic.twitter.com/JYM2a2xebH

— Kento Kawaharazuka / 河原塚 健人 (@KKawaharazuka) June 11, 2024