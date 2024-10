Robotaxi: i produttori di Blade Runner 2049 contro Elon Musk

Alcon Entertainment, la casa di produzione responsabile della pellicola Blade Runner 2049, ha denunciato Elon Musk per violazione del copyright. L’accusa rivolta al numero uno di Tesla è quella di aver utilizzato, senza averne ottenuto la necessaria autorizzazione, immagini protette da diritto d’autore per l’evento di presentazione del Robotaxi. La documentazione relativa alla causa legale è stata depositata presso una corte di Los Angeles.

Robotaxi arriva dalle strade di Blade Runner 2049?

L’automaker non avrebbe incluso fotogrammi prelevati direttamente dalla pellicola, ma sfruttato un’intelligenza artificiale generativa per replicarli, ottenendo risultati molti somiglianti agli originali. Uno di questi mostra un personaggio con fattezze e look del tutto simili a quelli di Ryan Gosling, l’attore che interpreta il personaggio principale del film.

La casa di produzione racconta poi di aver intavolato trattative con altri automaker, per siglare partnership legate a Blade Runner 2099, la serie televisiva annunciata nel 2022 e che fungerà da sequel per le due uscite cinematografiche. Finanziata da Amazon, vedrà il coinvolgimento diretto del regista Ridley Scott. Gli episodi arriveranno in streaming sulla piattaforma Prime Video.

Ancora, Alcon Entertainment afferma di aver ricevuto da Elon Musk una richiesta formale per l’utilizzo di immagini provenienti dal film, ma di aver negato l’accordo.

Lo ha fatto comunque.

Le ragioni del rifiuto (come si legge nei documenti della causa legale) sono da ricercare nei comportamenti del magnate, ritenuto altamente politicizzato, capriccioso e arbitrario, che a volte sconfina nell’incitamento all’odio . Seppur non citato direttamente, è palese il riferimento alla vicinanza a Donald Trump durante la campagna elettorale per le presidenziali USA.

Sul fatto che il numero uno di Tesla abbia tratto ispirazione dalla saga sci-fi Blade Runner non ci sono dubbi, anche se non per Robotaxi. È stato lui stesso a dichiararlo, quando nel 2019 ha anticipato l’arrivo del pickup elettrico Cybertruck. Il post su X è ancora raggiungibile.