Runway lancia controlli avanzati della telecamera per i video AI

Runway, la piattaforma di video generati dall’intelligenza artificiale, ha da poco introdotto i controlli avanzati della telecamera per il suo modello Gen-3 Alpha Turbo, pochi giorni dopo il rilascio di Act-One, uno strumento che consente di animare personaggi AI con espressioni facciali realistiche.

Advanced Camera Control is now available for Gen-3 Alpha Turbo. Choose both the direction and intensity of how you move through your scenes for even more intention in every shot. (1/8) pic.twitter.com/jRE6pC9ULn — Runway (@runwayml) November 1, 2024

Runway, 6 modi per dirigere la telecamera virtuale

I nuovi controlli avanzati della telecamera di Runway offrono ai creatori un livello di precisione senza precedenti nel gestire i movimenti della telecamera nei loro video generati dall’AI. Questa funzione, disponibile per il modello Gen-3 Alpha Turbo dell’azienda, consente di muovere la telecamera in sei direzioni diverse: orizzontalmente, verticalmente, in panoramica, inclinandola, zoomando o ruotando. Ogni movimento può essere regolato in base all’intensità desiderata, consentendo tutto, da sottili aggiustamenti a spostamenti drammatici attraverso una scena.

Combinare i movimenti per ottenere risultati cinematografici

La vera magia di questi controlli sta nella loro capacità di essere combinati per creare movimenti di telecamera coinvolgenti e cinematografici. Ad esempio, un creatore potrebbe unire un movimento orizzontale con una leggera panoramica per fare un arco lento intorno a un soggetto, o abbinare un’inclinazione verso l’alto a uno zoom morbido per rivelare un paesaggio mozzafiato. Le possibilità sono praticamente illimitate, offrendo ai creatori un controllo senza precedenti sulla narrazione visiva delle loro scene.

Integrazione con i suggerimenti di testo per una maggiore coerenza

Una delle caratteristiche più interessanti dei nuovi controlli della telecamera di Runway è il modo in cui si integrano con i suggerimenti di testo. I creatori possono descrivere la scena più ampia che dovrebbe essere rivelata mentre la telecamera si muove, aiutando l’AI a generare contenuti visivi coerenti e pertinenti. Questa sinergia tra il movimento della telecamera e la generazione di contenuti garantisce che i creatori ottengano esattamente ciò che desiderano dalle loro scene, senza incongruenze o risultati imprevisti.

Accessibilità e iterazione rapida con Gen-3 Alpha Turbo

Runway ha scelto di implementare questi controlli avanzati della telecamera nel suo modello Gen-3 Alpha Turbo, noto per i tempi di generazione più rapidi e i costi inferiori. Con un prezzo di soli 5 crediti per secondo di video generato, questo modello si propone come un’opzione accessibile per i creatori che desiderano sperimentare queste nuove funzionalità.