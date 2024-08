Runway lancia Gen-3 Alpha Turbo ancora più veloce

Runway, che all’inizio della settimana ha presentato la nuova funzionalità per Gen-3 Alpha, che ora accetta anche immagini come input per generare video, ha appena annunciato su X il lancio di una versione ancora più veloce: Gen-3 Alpha Turbo. Questa nuova versione sarà disponibile nei prossimi giorni a prezzi significativamente più bassi.

We trained a new version of Gen-3 Alpha, Turbo, that can generate videos 7x faster than the original Gen-3 Alpha, while matching its performance on many use cases. We’ll be rolling out Turbo for Image to Video with significantly lower pricing over the coming days while also… pic.twitter.com/4qbmD15pvY — Runway (@runwayml) July 31, 2024

Gen-3 Alpha Turbo, prestazioni straordinarie

Secondo il post di Runway, il modello Turbo è ben 7 volte più veloce rispetto al predecessore Gen-3 Alpha. Il cofondatore e CEO di Runway, Cristóbal Valenzuela, ha dichiarato su X che gli utenti potranno generare nuovi video con Gen-3 Alpha Turbo in “tempo reale”, producendo un video di 10 secondi in soli 11 secondi.

La corsa per l’eccellenza nella generazione di video AI

Runway sta cercando di mantenere il primato nell’offerta di generatori video AI altamente realistici e di qualità hollywoodiana, nonostante la crescente concorrenza di aziende emergenti come Pika, Kling, Dream Machine di Luma Labs e, naturalmente, Sora di OpenAI. L’azienda sta anche lavorando a un aggiornamento della sua app mobile per includere il supporto per i video da immagini con Gen-3 Alpha.

L’offerta di una versione più recente e veloce del modello Gen-3 Alpha a un prezzo inferiore potrebbe essere una mossa strategica per Runway. Un modello più semplice e meno pesante dal punto di vista computazionale potrebbe essere più economico da eseguire sui propri server. Inoltre, generazioni più veloci potrebbero portare a un maggiore utilizzo complessivo e, di conseguenza, a una maggiore spesa per i piani di abbonamento o per il modello “crediti” di generazione à-la-carte.

Dubbi sull’addestramento dei modelli di Runway

Recentemente, 404 Media ha ottenuto un foglio di calcolo che mostrava i piani segreti di Runway per fare scraping e addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale con i video di canali popolari di YouTube, compresi contenuti protetti da copyright. Sebbene l’azienda sia stata criticata per questo modus operandi, Runway non ha ancora commentato il rapporto.

Ed Newton-Rex, ex dirigente di Stability AI e fondatore di un’organizzazione no-profit che offre una certificazione a pagamento per l’AI addestrata in modo etico, ha chiamato in causa Runway su X, chiedendo all’azienda di rivelare il suo set di dati di addestramento. Tuttavia, la maggior parte delle aziende leader nel settore dell’AI generativa considera i dati di addestramento come un segreto proprietario e competitivo.