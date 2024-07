Saldi Estivi da sabato: come difendersi da furbetti e truffe

Sabato prossimo, 6 luglio 2024, inizieranno i saldi estivi e con essi sono già pronti furbetti e truffe. Un teatrino che ormai siamo abituati da tempo, ma che ancora riesce a mietere molte vittime sia nei negozi fisici che in quelli online. Ecco cosa ha affermato Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori):

Sabato prossimo iniziano i saldi estivi. Un’ottima opportunità di risparmio per i consumatori, che possono acquistare prodotti adocchiati da tempo a un prezzo inferiore. Ma la cosa importante è mantenere un approccio critico e consapevole, senza farsi prendere dall’entusiasmo. Il rischio truffa è sempre dietro l’angolo, per questo bisogna valutare attentamente la reale convenienza di ogni acquisto.

Il periodo è davvero buono per acquistare quell’oggetto tanto desiderato. Questo però non dovrebbe farci prendere decisioni di pancia. Occorre sempre verificare con cura e attenzione i relativi prezzi che a volte potrebbero essere gonfiati per far sembrare il risparmio ancora più vantaggioso. Non è insolito che i più spregiudicati aumentino il prezzo di listino e alla fine il cliente compri a prezzo pieno pensando di risparmiare.

Questo succede anche online con falsi sconti o prezzi gonfiati per spingere l’utente all’acquisto veloce, senza pensarci troppo. Vediamo quindi alcuni consigli per difendersi da furbetti e truffe dei saldi estivi. Metterli in pratica ti proteggerà non solo dai pericoli degli acquisti in negozio, ma anche online evitando falsi sconti o eCommerce fraudolenti.

Saldi Estivi: come proteggersi dalle truffe

I grandi sconti sono ormai alle porte. Tutto è pronto per il 6 luglio 2024, giorno in cui inizierà il grande risparmio. Attenzione però perché i saldi estivi possono nascondere truffe pericolose. Vediamo quindi cosa fare per difendersi e proteggersi, evitando così spese folli, poco vantaggiose e truffe online.