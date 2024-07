Altman al volante della Koenigsegg Regera da 5 mln di dollari

In una tranquilla giornata a Napa, in California, Joseph Velyan, appassionato di auto e gestore delle pagine dei fan @norcal.garage su TikTok e Instagram, ha vissuto un momento indimenticabile durante un pranzo con la sua famiglia. Mentre era seduto al ristorante, infatti, ha notato qualcosa di straordinario che stava scorrendo lungo la strada: una Koenigsegg Regera, una delle auto sportive più rare e costose al mondo.

Le Koenigsegg Regera sono vere e proprie opere d’arte su quattro ruote. Prodotte in soli 80 esemplari, queste supercar svedesi possono raggiungere prezzi fino a 4,65 milioni di dollari. Velyan, da sempre appassionato di auto, ha dichiarato a Business Insider: “Vado agli eventi automobilistici e vedo spesso auto piuttosto rare, ma questa è sicuramente la più rara che abbia mai visto e ha catturato subito la mia attenzione“.

Il proprietario misterioso era il CEO di OpenAI Sam Altman!

Dopo aver pubblicato il video dell’auto online, Velyan ha notato un dettaglio interessante: il conducente sembrava essere Sam Altman, il CEO di OpenAI. Altman, noto per la sua passione per le auto, possiede diverse supercar, tra cui una McLaren e, a quanto pare, anche una Tesla. La sua fortuna, stimata in circa 3 miliardi di dollari, gli permette di collezionare questi gioielli a quattro ruote.

Vedere una Koenigsegg Regera in una strada cittadina affollata è un evento davvero insolito. Queste auto, in grado di passare da zero a 250 miglia all’ora in meno di 30 secondi, si trovano solitamente in saloni dell’auto o su piste da corsa, non certo ferme a un semaforo in un’area pedonale. Inoltre, i magnati della tecnologia, per quanto ricchi, di solito non estentano così tanto in pubblico.

La reazione dei fan di ChatGPT

Di solito, quando i magnati della tecnologia ostentano la loro ricchezza, la reazione degli utenti è piuttosto critica e feroce, ma su TikTok molti utenti che hanno commentato il video sembrano addirittura felici per Altman e la sua auto. In tanti, infatti, hanno espresso gratitudine per l’aiuto ricevuto da ChatGPT che gli ha permesso di superare esami e compiti, augurando al CEO di OpenAI di godersi la sua splendida Regera.