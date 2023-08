Come vedere Sampdoria-Pisa in diretta streaming

Sampdoria-Pisa è l’esordio casalingo in Serie B per i blucerchiati di mister Pirlo. In diretta dalla cornice sempre suggestiva dello stadio Marassi, con fischio d’inizio in programma per venerdì 25 agosto alle ore 20:30, è possibile vedere la partita in streaming su DAZN. Si sfidano due squadre con ambizioni che puntano alla parte alta del tabellone.

Serie A: guarda Sampdoria-Pisa in streaming

Buono l’esordio dei liguri in campionato, che grazie alla vittoria in trasferta con la Ternana (2-1 grazie alle reti di La Gumina e Depaoli) hanno guadagnato i loro primi tre punti in classifica. I toscani hanno invece saltato il turno precedente, non potendo disputare il match di debutto contro il Lecco per le ben note ragioni giudiziarie legate alle squadre partecipanti al torneo.

I tifosi della squadra ligure e quelli del club toscano hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. La telecronaca è stata affidata dalla piattaforma alla voce di Riccardo Mancini.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Pirlo e Aquilani. Le scelte saranno determinanti.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic, Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano, Verre, Yepes, Benedetti, Borini, La Gumina, Pedrola;

Pisa (4-2-3-1): Loria, Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto, Veloso, Marin, Arena, Tourè, D’Alessandro, Torregrossa.

Il favore dei pronostici è dalla parte dei padroni di casa, che dopo esser scivolati nel campionato cadetto puntano subito alla promozione, complice anche la ristrutturazione societaria che sta scongiurando il rischio fallimento.

Non c’è solo la Serie B in streaming sulla piattaforma. Chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN ha accesso anche a tutta la Serie A appena iniziata, con lo streaming in diretta delle dieci partite in programma per ogni turno di campionato. È possibile risparmiare scegliendo una formula di sottoscrizione annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.